مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الأولية لمسلسل "رحيل" لياسمين صبرى

على قدمًا وساق يقوم المخرج إبراهيم فخر باختيار أماكن التصوير واختيار أبطال العمل الخاص بمسلسل “رحيل”، بعدما بدأ في تصوير أول مشاهد العمل المنتظر عرضه رمضان 2024.

القائمة الأولية لمسلسل رحيل

وعلمت “الدستور” القائمة الأولية لمسلسل رحيل للنجمة ياسمين صبري، حيث تعاقد على العمل بشكل رسمي كلا من الفنان أحمد صيام والفنانة سما إبراهيم والفنان حازم سمير، وجاري المفاوضات على عدد أخر من الفنانين المنتظر مشاركتهم في المسلسل الدرامي الجديد.

تفاصيل البطولة المطلقة الثالثة لياسمين صبري

ويعد مسلسل "رحيل" البطولة المطلقة الثالثة لياسمين صبري في الدراما، بعد مشاركتها من خلال مسلسلي "فرصة تانية" و"حكايتي"، والذي شارك في بطولته الفنان أحمد صلاح حسني وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما يسجل مسلسل "رحيل" التعاون الثالث الذي يجمع بين ياسمين صبري والمؤلف محمد عبد المعطي، حيث تعاونا معًا من قبل في عملين هما مسلسل "حكايتي" ومسلسل "الأسطورة" الذي شاركت في بطولته أمام النجم محمد رمضان، بينما يسجل التعاون الأول بين ياسمين والمخرج إبراهيم فخر.

آخر أعمالها في دراما رمضان



ويعد مسلسل فرصة ثانية، آخر أعمال ياسمين صبري في دراما رمضان، والذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، محمد أبو داود، أشرف زكي، إدوارد، أحمد الشامي، عمر الشناوي، ومن إخراج مرقس عادل.