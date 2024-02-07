مسلسلات رمضان 2024.. مشاهد درامية وعلاقات متشابكة بـ"حق عرب" (صور)

يصور النجم أحمد العوضي أحداث مسلسله الجديد “حق عرب”، في العديد من اللوكيشانات المختلفة أغلبها داخل مدينة الإنتاج الإعلامي للعمل المنتظرعرضه في شهر رمضان 2024.

حق عرب يقدم وجبة درامية دسمة

وحصلت “الدستور” على العديد من الصور التي تظهر الكثير من التفاصيل الخاصة بالعمل، والتي كان أغلبها يظهر حالة الدراما الموجودة بداخل العمل، خاصة الصور التي تظهر حجم العلاقة والمعاناة التي يعيشها منزل العوضي في لقطة أظهرت تأثره الشديد من قبل والدته التي تجسد شخصيتها سلوى محمد علي.

"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال العوضي

يذكر أن أحمد العوضى قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب