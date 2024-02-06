الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. علي الطيب أحدث المنضمين لـ"مليحة"

علي الطيب
علي الطيب

انضم الفنان علي الطيب لأبطال مسلسل “مليحة”، والذي يتناول عدة تفاصيل حياتية من القضية الفلسطينية، ويعرض خلال شهر رمضان المقبل 2024 .

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علي الطيب ينضم لمليحة

وعلمت “الدستور”، أن علي الطيب من المنتظر أن ينطلق في تصوير مشاهده خلال أيام قليلة، حيث سيقدم دورًا هامًا في خضم الأحداث التي يشهدها العمل، الذي قام مخرجه عمرو عرفة باختيار أماكن تصويره مؤخرًا وانطلق في تصوير أول مشاهده، مساء أمس الاثنين .

تدور أحداث "مليحة" حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لغزة، لكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

وتجسد ميرفت أمين خلال أحداث المسلسل دور والدة دياب الذي يجسد دور أحد الشباب الفلسطينيين المقيمين بمصر.

كان عمرو عرفة استقر على أبطال العمل المشاركين في البطولة، بعد أن انتهى مؤخرًا من معاينة كل أماكن تصوير المسلسل بالظهير الصحراوي ومدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من شوارع القاهرة ومنطقة القلعة، كما سيتم تصوير بعض مشاهد المسلسل بالقرب من معبر رفح، المنتظر أن يشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم العرب وفلسطين.

يذكر أن “مليحة ” يعد أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث الحرب على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتستمر حتى وقتنا هذا بشكل درامي.

أبطال مليحة

المسلسل الجديد تقدمه الشركة المتحدة عبر شركة DS+ من بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

ابطال مليحة علي الطيب ينضم لمليحة أبطال مسلسل مليحة الرسام مليحة أفنان الرسامة الفلسطينية مليحة أفنان تصوير مسلسل مليحة

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