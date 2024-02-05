الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل فراولة

فراولة
فراولة

يصور المخرج محمد علي أحداث مسلسل فراولة للنجمة نيللي كريم في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

القائمة الكاملة لمسلسل فراولة

وعلمت “الدستور”، أن القائمة الكاملة لمسلسل فراولة ستكون كالتالي: العمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي ومن بطوله كلا من “نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، لبني ونس، جيلان علاء، إيمان السيد، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، توني ماهر”.

شخصية نيللي كريم في فراولة

وتظهر نيللي كريم بشكل جديد للجمهور حيث تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة شعبية وتتعرض للعديد من التحديات خاصة وأنها شخصية طموحة ولديها تطلع كبير ولديها رغبة في التخلص من كونها ابنة حارس عقار.

ويتكون مسلسل فراولة من 15 حلقة فقط، حيث تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ومن المتوقع عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة. 

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