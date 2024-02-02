10 حلقات لا تكفى.. إشادات عربية واسعة بـ"حالة خاصة": "عمل توعوى استثنائى"

ردود أفعال واسعة محليًا وعربيًا حققها مسلسل “حالة خاصة” بعد عرض الحلقة الأخيرة، عبر فضائية “دي إم سي” ومنصة “واتش إت”.

حالة خاصة تناول تفاصيل حياة مريض التوحد بطريقة مبتكرة وبها الكثير من الإيجابيات والتوعية، ما دفع الكثير من وسائل الإعلام العربية للحديث عن الدور الذي حققه العمل في نشر الوعي خاصة مع تقمص أبطال العمل للشخصيات ونجاح الفنان طه الدسوقي في إظهار الحالة والصورة بشكل احترافي وجذاب .

مواقع عربية: تصدر “الترند” وحقق نجاحًا كبيرًا

أشاد موقع “العربية” بالعمل والذي تحدث عن تصدره “الترند” طوال فترة عرضه ونجاحه بشكل كبير من خلال اجراء الموقع لحورات مع فناني العمل، لافتا خلال هذه الحوارات إلى نجاح الفكرة والمنظومة الخاصة بالعمل وكونه فرصة أولى ناجحة لبطل العمل “طه دسوقي”.

الجزيرة: “10 حلقات لا تكفي”

فيما نشر موقع “الجزيرة” تقريرًا، وصف فيه العمل بالاستثنائي لما فيه من تفاصيل تنوعت بين التركيز على “مرض التوحد” وتفاصيله وفكرة إنسانية البعض بداخل العمل مع مريض التوحد نفسه، لافتا النظر إلى تفاصيل مميزة أشار إليها المسلسل باعتباره اختار فكرة جوهرية لم يتم تنفيذها بهذا الشكل من قبل إلا ببعض الأعمال الغربية، كما تحدث الموقع حول ان 10 حلقات لا تكفي لإشباع المتابع للعمل بعدما تحدث كثيرا لأفكار المسلسل وتفاصيله الجيدة على كل المستويات.

فيما تحدث الموقع عن فكرة نجاح الأعمال المعتمدة على الشباب وجعلهم يتفوقون على الممثلين الكبار عقب ظهور دسوقي في حالة فنية مميزة للغاية.

يخوض طه دسوقي، بمسلسل "حالة خاصة" أول بطولة مطلقة له في عالم الدراما التليفزيونية، ويلعب في المسلسل دور "نديم"، وهو محام مبتدئ ومتدرب في مكتب أماني النجار، التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، ويواجه نديم العديد من التحديات والصعوبات خلال عمله وحياته، لكنه يحاول التغلب عليها بمساعدة من أماني.