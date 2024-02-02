مسلسل حدوتة منسية لسوسن بدر.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله

حقق مسلسل حدوتة منسية نجاحا كبيرا خلال الايام الماضية، بعدما عرض منه 5 حلقات لاقت ردود أفعال إيجابية، وهو ما جعل البعض يبحث عن مواعيد الحلقات الجديدة في العمل الذي يعرض على قناة سي بي سي وسي بي سي دراما.

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية

وتعرض الحلقة السادسة من العمل يوم غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة سي بي سي، ويتعرض الحلقات الجديدة بداية من يوم الثلاثاء على منصة واتش ات بشكل حصري، حيث ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it.

قصة مسلسل حدوتة منسية

يدور العمل في إطار اجتماعي حول قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد وفاة زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها. كما يناقش العمل العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها.

واحتوت الحلقة الخامسة على تفاصيل عديدة حيث احتفل خيرت (أحمد فهيم) بعودة ابنه ساري (محمد عزمي) إلى أحضانه، وحاول التقرب منه لاسيما وأن ساري غير مرتاح في الوضع الجديد مع والده وطلب طوال الوقت العودة إلى سعاد (سوسن بدر) رغم أن والده خيرت يحاول توفير له كافة سبل الراحة.



أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" مكون من 30 حلقة، من بطولة كل من سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدي البحيري، هبة عبد الغنى، محمد لطفي شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمي، شريف طلبة، وندى فقيه.