فركش.. انتهاء تصوير "حدوتة منسية"

أعلن الفنان محمد علي، أحد أبطال مسلسل “حدوتة منسية” انتهاء تصوير المسلسل الذي يعرض حاليًا على قناة cbc، ويقدم حالة فنية مميزة، حيث عرض منه خمس حلقات حتى وقتنا الحالي.

انتهاء تصوير مسلسل حدوتة منسية



نشر الفنان صورة تجمع فريق العمل بالكامل، عبر حسابه بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلًا: فركش حدوتة منسية.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية

تعرض حلقات مسلسل حدوتة منسية مساء غدٍ السبت عبر قناة CBC الفضائية، بالإضافة لعرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية من السبت إلى الأربعاء في التوقيتات التالية، قناة CBC العامة في الثامنة مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً.

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" مجموعة كبيرة من نجوم الفن والنجوم الشباب وجاءت قائمة الأبطال كالتالي: سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، هبة عبدالغني، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.