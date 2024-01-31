الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| وليد فواز مشغول بين "الف ليلة وليلة" و"حق عرب"

وليد فواز
وليد فواز

يواصل الفنان وليد فواز تصوير عملين دراميين مختلفين في آن واحد، للحاق بسباق دراما رمضان 2024، أولهما “حق عرب” مع النجم أحمد العوضي وثانيهما “الف ليلة وليلة” مع النجم ياسر جلال.

وليد فواز بشخصيات مختلفة في رمضان 2024

وقال “فواز” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إن الشخصيتين مختلفتين تمامًا، ولكل منهما تفاصيل معينة جعلته يوافق على تقديمهم في شهر رمضان المقبل.

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تفاصيل مسلسل “ألف ليلة وليلة” 

يدور مسلسل “ألف ليلة وليلة” حول إعادة إحياء حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة، ولكن في إطار حديث يواكب العصر الحالي ويكشف عن خفايا جديدة بعيدة عن الصور النمطية للصيغة التاريخية لحكايات ألف ليلة وليلة، ويجسد ياسر جلال خلال الأحداث دور بطل شعبي يُدعى شهريار.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة 


"ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

أبطال “حق عرب”

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

أعمال وليد فواز الفنان وليد فواز النجم وليد فواز تفاصيل شخصية الفنان وليد فواز تفاصيل شخصية الفنان وليد فواز في العودة تفاصيل شخصية وليد فواز فى مسلسل ألف ليلة وليلة

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