الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| "العوضي" يواصل تصوير مشاهد الحي الشعبي بـ"حق عرب"

أحمد العوضي
أحمد العوضي

واصل الفنان أحمد العوضي تصوير أحداث مسلسل “حق عرب”، للحاق بسباق دراما رمضان 2024.

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وعلمت “الدستور” من مصادرها، أن “العوضي” يخوض تصوير ثمجموعة من مشاهد العمل داخل “لوكيشن” الحي الشعبي بداخل مدينة الانتاج الاعلامي وبعدها ينتقل للتصوير في عدد من مواقع التصوير الخارجية في السادس من أكتوبر.

أبطال مسلسل “حق عرب”

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

 

أول بطولة مطلقة لـ"العوضي"  

"حق عرب" أول بطولة مطلقة للنجم أحمد العوضى ضمن سباق دراما رمضان فى دراما رمضان، بعدما قدم فى رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع ياسمين عبد العزيز، من تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى.

ابطال مسلسل “حق عرب” مسلسل “حق عرب” حق عرب” محمود حمدان اسماعيل فاروق سينرجى

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