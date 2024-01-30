الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل شخصية أحمد العوضي في "حق عرب"

أحمد العوضي
أحمد العوضي

ينتظر جمهور الفنان أحمد العوضي مسلسله الجديد "حق عرب" الذي يخوض بطولته المطلقة الأولى في عالم الدراما، بعيدًا عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي شاركها البطولة في مسلسلها الأخير "ضرب نار".

مسلسل "حق عرب"

 

تشارك الفنانة دينا فؤاد في البطولة النسائية أمام الفنان أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" للمرة الثانية بعد "اللي مالوش كبير" الذي عرض في رمضان قبل الماضي 2022، وسينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات الأكشن المكونة من 30 حلقة.

تفاصيل شخصية أحمد العوضي في “حق عرب”

يجسد الفنان أحمد العوضي شخصية "عرب" الذي يتهم في جريمة قتل في أول حلقات المسلسل، ومن ثم تتصاعد الأحداث، وهو يلعب دور الرجل الشعبي الذي يتعرض لأزمة ومن ثم  تتوالي أحداث قصة المسلسل.

أبطال مسلسل حق عرب


البطولة نخبة من نجوم الفن، أمام الفنان أحمد العوضي كل من الفنانة دينا فؤاد، والفنان الكبير رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

اتهام أحمد العوضى بجريمة قتل فى "حق عرب"

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تفاصيل الحالة الصحية لأحمد العوضي

ومن ناحية أخرى، عاد الفنان أحمد العوضي لتصوير مشاهده في أحداث مسلسل "حق عرب"، مطلع الأسبوع الجاري، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية والتي نتج عنها نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى ومن ثم تعافي.

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