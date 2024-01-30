مسلسلات رمضان 2024.. «المعلم» مصطفى شعبان تاجر سمك فى رمضان

يقدم النجم مصطفى شعبان خلال أحداث مسلسله الجديد “المعلم”، وهى شخصية جديدة وتمتاز ببعض الكوميديا ليخوض بها مارثون دراما رمضان المقبل.

مسلسل “المعلم”

وعلمت “الدستور”، أن مصطفى شعبان يقدم شخصية تاجر في سوق السمك ويتعرض لبعض المشاكل التي تغير مجرى حياته، ويجد نفسه وحيدا وسط هذا الكم من المشاكل التى يعمل على حلها بطرق مختلفة وبتفاصيل يعتمد خلالها على ذكاءه في عمل به كثير من الكوميديا والرومانسية التي أمتاز بها شعبان مؤخرًا.

ابطال مسلسل المعلم

"المعلم" من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وجرى تصوير مسلسل المعلم، بين محافظتي القاهرة والسويس، وشهد تصوير المسلسل توقف فتره بسبب مرض والد مصطفي شعبان المفاجئ وإجراء عمليه جراحية في القلب.

آخر أعمال مصطفى شعبان الدرامية



كانت آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

تكرار

بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.