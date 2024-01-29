الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل الحلقات الاخيرة من مسلسل "حالة خاصة" لطه الدسوقي

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

يختتم مسلسل حالة خاصة للنجمة غادة عادل حلقاته الاخيرة بعدما عرض منه ثماني حلقات، وجد خلالهم الكثير من النجاحات العديدة التي وصلت لمشاهدة مميزة عبر منصة واتش ات وقناة دي ام سي.

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العمل تختتم احداثه بعرض حلقتين منه يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعه الثانية عشر صباحا وهي اولى دقائق يوم الخميس، حيث يتم عرض الحلقتين التاسعه والعاشرة منه، والذي سوف تنتهي بتفاصيل مميزة وساخنه من العمل الاكثر متابعه جماهيرية هذه الفترة بين الجمهور طبقًا للمنصة العارضة له وكذلك بسبب تصدره للترند للفترة الماضية.

تفاصيل الحلقات الاخيرة لحالة خاصة 

وتشهد الحلقات الاخيرة من العمل حل آخر قضايا العمل والتي يبرع في حلها طه الدسوقي وهو ما يثير إعجاب غادة عادل التي تلعب دور أماني النجار، والتي تقوم بمساعدته في النهاية لحل قضيته الأهم في حياته وهي إثبات نسبه من رجل الأعمال الشهير الذي جعل النجار محاميته الخاصة بسبب امواله الطائلة وسلطته الواسعه، الامر الذي يجعل الدسوقي في الاخير يجد نفسه في موقف عمل على الوصول اليه منذ قبل وفاة والدته التي حاولت كثيرا ان تأتي بحق والده شقيق رجل الاعمال الذي اتهمهم بالنصب.

حالة خاصة يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة


واحتل مسلسل حالة خاصة، صدارة الأعلى مشاهدة عبر watch it خلال الفترة الماضية، وجذب أبطاله رواد السوشيال ميديا بالاداء المُبهر، وبالأحداث التى جاءت واقعية بشكل كبير ومنفردة، وشهدت تصاعد فى الأحداث ومناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بشكل لافت للنظر.

أبطال مسلسل حالة خاصة 2024

مسلسل حالة خاصة، يسجل البطولة المطلقة الأولى للفنان الشاب طه دسوقي، ويشارك خلاله مجموعة كبيرة من النجوم منهم النجمة غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، الطفل آدم النحاس، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

مسلسل حالة خاصة 5 أسباب تجعلك تشاهد مسلسل حالة خاصة أبطال مسلسل حالة خاصة أبطال وصن اع مسلسل حالة خاصة ينتهون من التصوير لعرضه قريب ا أحداث الحلقة 3 و 4 من مسلسل حالة خاصة أحداث مسلسل حالة خاصة

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