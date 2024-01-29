الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التاسعة والعاشرة| موعد عرض آخر حلقات مسلسل حالة خاصة عبر منصة WATCH IT

حالة خاصة
حالة خاصة

استطاع صناع وأبطال مسلسل "حالة خاصة" للفنان الشاب طه دسوقي، تحقيق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه على منصة Watch it الأصلية، مطلع شهر يناير الجاري.

موعد عرض آخر حلقات مسلسل حالة خاصة 2024

وفى سياق متصل يبحث عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عن موعد عرض الحلقة 9 و10 وهم الحلقتين الأخيرتين لأحداث المسلسل، وهو ما نريده لكم خلال السطور التالية.

تطلق منصة Watch it الحلقة التاسعة والعاشرة وهي الحلقات الأخيرة من مسلسل حالة خاصة، المكون من 10 حلقات بعد غد الأربعاء حيث تتاح الحلقتين الأخيرتين من العمل عبر منصة WATCH IT يوم الأربعاء فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا. 

حالة خاصة يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة

واحتل مسلسل حالة خاصة، صدارة الأعلى مشاهدة عبر watch it خلال الفترة الماضية، وجذب أبطاله رواد السوشيال ميديا بالاداء المُبهر، وبالأحداث التى جاءت واقعية بشكل كبير ومنفردة، وشهدت تصاعد فى الأحداث ومناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بشكل لافت للنظر.

حالة خاصة يسجل البطولة المطلقة الأولى لطه دسوقي 

وكان قد تحدث طه دسوقي، عن تجربة البطولة الأولى له من خلال حالة خاصة، وأكد أنها لم تكن سهلة عليه، فقد واجه صعوبات كبيرة في أول يوم تصوير، حيث لم يجد ترحيبًا من فريق العمل، وكان متوترًا وخائفًا، ولم يعلم أن ذلك كان جزءً من خطة المخرج المنفذ للمسلسل، الذي أراد أن يجعله يشعر بالغربة والوحدة، حتى يستطيع تجسيد شخصية التوحد بطريقة جيدة خلال أحداث المسلسل.

وأعرب عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي يتلقاها بشكل يومي من الجمهور والنقاد، متمنيا أن يكون دائما عند حسن ظن متابعيه.

أبطال مسلسل حالة خاصة 2024

مسلسل حالة خاصة، يسجل البطولة المطلقة الأولى للفنان الشاب طه دسوقي، ويشارك خلاله مجموعة كبيرة من النجوم منهم النجمة غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، الطفل آدم النحاس، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

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موعد عرض آخر حلقات مسلسل حالة خاصة الحلقة التاسعة والعاشرة لمسلسل حالة خاصة حالة خاصة لطه دسوقي مسلسل حالة خاصة طه دسوقي موعد عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل حالة خاصة موعد عرض الحلقة 9 و 10 مغربية

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