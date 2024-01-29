دراما رمضان 2024.. مصادر تكشف لـ"الدستور" سر الصراع بين سيد رجب ومصطفى شعبان في "المعلم"

بدأ النجم سيد رجب، تصوير دوره فى أحداث مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مشاركة سيد رجب فى المعلم أمام مصطفى شعبان

وعلم "الدستور" من مصدر خاص، أن سيد رجب أبدى موافقته على المشاركة فى أحداث مسلسل المعلم، فور قراءة السيناريو، لثقل العمل الذي يكتبه المؤلف محمد الشواف، الذي يسعى للانتهاء من كتابة الحلقات النهائية للمسلسل، بالتزامن مع تصوير الأحداث بقيادة المخرج مرقس عادل.

تجارة السمك سر الصراع بين سيد رجب ومصطفى شعبان فى "المعلم"

وأضافت المصادر، أن سيد رجب، يجسد خلال أحداث مسلسل المعلم، أحد الأدوار الرئيسية التى تسهم فى تحريك وتصاعد الأحداث، خاصة أنه يجسد دور معلم فى تجارة السمك، يدخل فى صراع مع النجم مصطفى شعبان، الذي يقوم ببطولة العمل وهو معلم وتاجر سمك كبير، وبذلك يتناول المسلسل الصراع بين أحد التجار ومنافسيه على السيطرة على تجارة بيع الأسماك.

ويقوم المخرج مرقس عادل، بتصوير أحداث المسلسل فى عدد من المناطق الخارجية المتفرقة، بجانب الديكور الأساسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

تفاصيل وأبطال مسلسل "المعلم"

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار شعبي اجتماعى، ويجسد مصطفى شعبان دور تاجر سمك، يمر بالعديد من الازمات ومن ثم تتوالى الأحداث.

مسلسل المعلم، من المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، ويشارك فى بطولته أمام النجم مصطفى شعبان، نخبة كبيرة من الفنانين منهم منذر رياحنة، سيد رجب، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، سلوى خطاب، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله محمود، طارق النهرى، محمد العمروسي، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرچي، ومن إخراج مرقس عادل.