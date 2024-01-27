مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية علا رشدي فى "فراولة" أمام نيللى كريم

تواصل الفنانة علا رشدي، تصوير دورها فى أحداث مسلسل "فراولة" المقرر عرضه في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، وتشارك فى بطولته أمام النجمة نيللى كريم، بقيادة المخرج محمد علي.

علا رشدى الصديقة المقربة لـ نيللى كريم فى "فراولة"

وتجسد "علا" خلال أحداث المسلسل، دور الصديقة المقربة لـ"فراولة" التى تجسدها النجمة نيللى كريم، أو "فراولة" فى الأحداث وهي ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، وتظهر أيضًا بدور قارئة فنجان، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.

"فراولة" يسجل التعاون الثاني بين علا رشدى ونيللى كريم

ويسجل مسلسل فراولة، التعاون الثانى بين علا رشدى ونيللي كريم، بعد نجاحهما معا فى مسلسل "بـ 100 وش" الذى تم انتاجه فى السباق الرمضاني لعام 2020، وحقق نجاحا كبيرا ونال إعجاب الجمهور والنقاد، وتم تكريم فريق العمل فى أكثر من حدث فني.

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث مسلسل "فراولة" فى إطار اجتماعي كوميدي، وينتمى العمل إلى نوعية الدراما القصيرة التى تضم 15 حلقة، وتجسد نيللي كريم، خلال أحداث المسلسل، شخصية تدعى فراولة وهي ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، وتظهر أيضًا بدور قارئة فنجان، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.

صناع وأبطال مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" يحتوى على 15 حلقة، ومن المتوقع عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان، وهو من نوعية الأعمال الكرميدية، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، والمخرج المنفذ مروان عبد المنعم، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نيللى كريم، صدقي صخر، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، شيماء سيف، علا رشدي، ودنيا سامي، بالإضافة لنخبة من ضيوف الشرف.