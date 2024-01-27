السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية علا رشدي فى "فراولة" أمام نيللى كريم

علا رشدى
علا رشدى

تواصل الفنانة علا رشدي، تصوير دورها فى أحداث مسلسل "فراولة" المقرر عرضه في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، وتشارك فى بطولته أمام النجمة نيللى كريم، بقيادة المخرج محمد علي.

علا رشدى الصديقة المقربة لـ نيللى كريم فى "فراولة"

وتجسد "علا" خلال أحداث المسلسل، دور الصديقة المقربة لـ"فراولة" التى تجسدها النجمة نيللى كريم، أو "فراولة" فى الأحداث وهي ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، وتظهر أيضًا بدور قارئة فنجان، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.

"فراولة" يسجل التعاون الثاني بين علا رشدى ونيللى كريم

ويسجل مسلسل فراولة، التعاون الثانى بين علا رشدى ونيللي كريم، بعد نجاحهما معا فى مسلسل "بـ 100 وش" الذى تم انتاجه فى السباق الرمضاني لعام 2020، وحقق نجاحا كبيرا ونال إعجاب الجمهور والنقاد، وتم تكريم فريق العمل فى أكثر من حدث فني.

أحداث مسلسل فراولة 

تدور أحداث مسلسل "فراولة" فى إطار اجتماعي كوميدي، وينتمى العمل إلى نوعية الدراما القصيرة التى تضم 15 حلقة، وتجسد نيللي كريم، خلال أحداث المسلسل، شخصية تدعى فراولة وهي ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، وتظهر أيضًا بدور قارئة فنجان، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.

صناع وأبطال مسلسل فراولة 

مسلسل "فراولة" يحتوى على 15 حلقة، ومن المتوقع عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان، وهو من نوعية الأعمال الكرميدية، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، والمخرج المنفذ مروان عبد المنعم، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نيللى كريم، صدقي صخر، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، شيماء سيف، علا رشدي، ودنيا سامي، بالإضافة لنخبة من ضيوف الشرف.

علا رشدي علا رشدى الصديقة المقربة لـ نيللى كريم فى فراولة فراولة يسجل التعاون الثاني بين علا رشدى ونيللى كريم صناع و أبطال مسلسل فراولة أحداث مسلسل فراولة مسلسل فراولة

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| علي قاسم داخل بلاتوهات "لحظة غضب" أمام صبا مبارك

موعد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل حالة خاصة لـ طه دسوقي

مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تمنح الأطفال المنافسة فى أعمال كبار النجوم

مواعيد عرض مسلسل بين السطور للفنانة صبا مبارك عبر ON

عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهوره بحفلين فى الأوبرا.. التفاصيل كاملة

صناع وأبطال "وبينا ميعاد 2" يرفعون شعار "فركش".. وصبري فواز: "الحمدلله"

كلثوميات| أعمال كوكب الشرق بمعهد الموسيقى العربية الجمعة

وسام على صدرى| أول تعليق للقديرة سميحة أيوب بعد موقف الرئيس معها فى احتفالية الشرطة (خاص)

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

عاجل.. فيتوريا يضع 3 سيناريوهات لتعويض غياب إمام عاشور عن مواجهة الكونغو

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟