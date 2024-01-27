السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل بين السطور للفنانة صبا مبارك عبر ON

مسلسل بين السطور
مسلسل بين السطور

ينتظر محبي ومتابعي الدراما المصرية، مواعيد عرض مسلسل بين السطور عبر ON للنجمة صبا مبارك، والنجم أحمد فهمي والذي تم طرح البوستر الدعائي له خلال الأيام الماضية ولقي أعجاب الجمهور المتشوق للمتابعة الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور عبر ON

 وفى سياق متصل، قبل انطلاق أولى حلقاته يزداد البحث مواعيد عرض مسلسل بين السطور عبر ON حيث يتشوق الجمهور لعرض الحلقات وتفاصيل المسلسل وأبطاله حيث يعرض مسلسل بين السطور، للنجم أحمد فهمى والنجمة صبا مبارك، من الأحد إلى الخميس  في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءا وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحا.

فيما يعرض مسلسل بين السطور، عبر شاشة قناة ON Drama الساعة الحادية عشر مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا وللمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

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تردد قناة أون ON لمشاهدة مسلسل بين سطور 

يبحث الملايين من جمهور الدراما العربية عن تردد مجموعة قنوات ON وذلك لمشاهدة مسلسل بين سطور حيث يمكن ضبط تردد  قناة أون ON كما يلي:-
 
القمر الصناعي:  نايل سات
التردد:  10853
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي H
تصحيح الخطأ: 6 / 5.

كما يمكن ضبط تردد قناة ON Drama  كما يلي:-


القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11862.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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قصة مسلسل بين السطور 

تدور أحداث مسلسل بين السطور فى إطار اجتماعى ممزوج بالإثارة والتشويق، ويتكون من 30 حلقة، ويذاع بمعدل خمس حلقات فى الأسبوع، وهو النسخة المصرية لمسلسل كورى عالجته دراميًا وأشرفت على كتابته السيناريست نجلاء الحدينى، حول هند سالم وهى إعلامية شهيرة وتجسدها النجمة صبا مبارك، وخلال الأحداث تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة.

فيما يجسد الفنان أحمد فهمى شخصية وكيل نيابة في أحداث المسلسل إلا أن حياته تتغير ويصبح محاميا، ويقع فى حب صبتا مبارك ويزوج منها ويكون داعم لها لاقصى درجة.

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور، يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم أحمد فهمي، صبا مبارك، وليد فواز، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، دنيا المصري، ناردين فرج، محمد علاء، على الطيب، وهو من إخراج وائل فرج.

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