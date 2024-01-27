السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهوره بحفلين فى الأوبرا.. التفاصيل كاملة

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء حفلين ضخمين، يومي الأربعاء والخميس 21 و22 فبراير المقبل، بمناسبة عيد الحب، رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

أسعار تذاكر حفلي عمر خيرت بالأوبرا 

وتطرح إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفلين، على موقع تذكرتي الوحيد التابع لدار الأوبرا، بثلاث فئات الأولى بمبلغ 1710 جنيهات، والثانية بمبلغ 1510 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة بقيمة 1010 جنيهات.

البرنامج الفني لحفلي عمر خيرت بالأوبرا

ومن المقرر ان يبدأ الحفلين فى تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يتم فتح أبواب المسرح الكبير للجمهور فى تمام الساعة السابعة مساء، ويقدم خيرت خلال الحفلين نخبة كبيرة من اعماله التى قدمها على مدار مشواره الفني المميز منها وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهرًا فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما" وغيرها.

شروط حضور حفلي عمر خيرت بالأوبرا 

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.

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