يعرض بداية من الأحد.. موعد عرض مسلسل بين السطور لفهمي وصبا مبارك

يستعد عشاق الدراما الرومانسية المبنية على العديد من الموضوعات الممزوجة بين التشويق والإثارة، عرض أحداث مسلسل “بين السطور” للنجمة صبا مبارك وأحمد فهمي وهو العمل الذي يعرض على شاشة قناة أون خلال الأيام المقبلة.

موعد عرض مسلسل بين السطور

تنطلق أولى حلقات مسلسل بين السطور يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير، على شاشة ON في وذلك في تمام الساعة الـ 8 مساء، بعدما انتهى صناع العمل من تصويره بشكل كامل مؤخرًا.



قصة مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل بين السطور حول هند سالم صبا مبارك، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، ويجسد الفنان محمد علاء خلال أحداث العمل شخصية شاب حصل على بطولة العالم في الرماية، ويمر بعد ذلك بالعديد من الأزمات والتحديات في حياته.



أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال أحمد فهمي حكاية «الفريدو» مكونة من 10 حلقات، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وردود أفعال قوية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الجمهور بأداء أحمد فهمي وتأثر الجمهور مع الحكاية.

وتنتظر صبا عرض فيلم " أنف وثلاث عيون" مع عدد من النجوم وهما ظافر العابدين سلوى محمد علي، سلمى أبو ضيف، نور محمود، وصدقي صخر، جيهان الشماشرجي، نبيل ماهر، الطفل سليم مصطفى، وآخرين، والإخراج لـ أمير رمسيس، ومن المقرر طرحه في السينمات خلال الايام المقبلة.

ويشهد الفيلم الذي يعد معاجلة سينمائية جديدة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، التي تم تقديمها في فيلم عام 1972، ظهور خاص للفنانة دينا الشربيني كضيفة شرف.