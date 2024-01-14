تفاصيل شخصية صبا مبارك فى "بين السطور"

تجسد الفنانة صبا مبارك، إمرأة اسمها هند سالم، وستلعب ضمن الأحداث شخصية إعلامية شهيرة، والتي تتغير حياتها بشكل كبير، وذلك بعد تورطها في قضية كبيرة، وسينكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، وتبحث "صبا" عن هذه القضية في محاولة منها لإنقاذ برنامجها من الفشل.



وكشفت مصادر لـ"الدستور" عن تفاصيل شخصية صبا مبارك في مسلسل "بين السطور"، أن الفنانة صبا مبارك حضرت للشخصية من خلال جلوسها مع كِبار المذيعين وإعلاميين، لمعرفة طريقة تعامل المذيع بشكل صحيح سواء كان على الهواء أو بعد الانتهاء منه، وطريقة التحاور مع فريق الإعداد، وذلك أثناء وجود مستشارين لطريقة الأداء والإلقاء من الناحية المهنية.

مسلسل بين السطور



مسلسل “بين السطور” هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.



وكان آخر أعمال أحمد فهمي حكاية «الفريدو» مكونة من 10 حلقات، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وردود أفعال قوية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الجمهور بأداء أحمد فهمي وتأثر الجمهور مع الحكاية.



يجدر الإشارة إلى أنه تستعد شبكة قنوات on لعرض أحدث مسلسلات النجمة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، والذي يحمل اسم "بين السطور"، خمس حلقات خلال الأسبوع من مسلسل "بين السطور" والذي يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

وسيتم عرض مسلسل "بين السطور"، في نهاية الشهر الجاري يناير، تحديدًا في الـ 28 من يناير، وذلك ضمن مسلسلات الأوف سيزون، والمسلسل هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.