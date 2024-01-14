الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل شخصية صبا مبارك فى "بين السطور"

صبا مبارك
صبا مبارك

تجسد الفنانة صبا مبارك، إمرأة اسمها هند سالم، وستلعب ضمن الأحداث شخصية إعلامية شهيرة، والتي تتغير حياتها بشكل كبير، وذلك بعد تورطها في قضية كبيرة، وسينكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، وتبحث "صبا" عن هذه القضية في محاولة منها لإنقاذ برنامجها من الفشل.


وكشفت مصادر لـ"الدستور" عن تفاصيل شخصية صبا مبارك في مسلسل "بين السطور"،  أن الفنانة صبا مبارك حضرت للشخصية من خلال جلوسها مع كِبار المذيعين وإعلاميين، لمعرفة طريقة تعامل المذيع بشكل صحيح سواء كان على الهواء أو بعد الانتهاء منه، وطريقة التحاور مع فريق الإعداد، وذلك أثناء وجود مستشارين لطريقة الأداء والإلقاء من الناحية المهنية.

 

مسلسل بين السطور


مسلسل “بين السطور” هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.


وكان آخر أعمال أحمد فهمي حكاية «الفريدو» مكونة من 10 حلقات، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وردود أفعال قوية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الجمهور بأداء أحمد فهمي وتأثر الجمهور مع الحكاية.


يجدر الإشارة إلى أنه تستعد شبكة قنوات on لعرض أحدث مسلسلات النجمة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، والذي يحمل اسم "بين السطور"، خمس حلقات خلال الأسبوع من مسلسل "بين السطور" والذي يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

وسيتم عرض مسلسل "بين السطور"، في نهاية الشهر الجاري يناير، تحديدًا في الـ 28 من يناير، وذلك ضمن مسلسلات الأوف سيزون، والمسلسل هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

"بين السطور" وفيلم "أنف وثلاث عيون".. نشاط فني لـ صبا مبارك

قريبًا على ON.. عرض حلقات مسلسل "بين السطور" لصبا مبارك وأحمد فهمى

مسلسل بين السطور الفنانة صبا مبارك صبا مبارك بين السطور بين السطور على ON تفاصيل شخصية صبا مبارك

الأكثر قراءة

عاجل| وول ستريت جورنال: عملية الاحتلال العسكرية للسيطرة على جنوب غزة "صعبة"

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 14-1-2024 فى البنوك 

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

سعر الذهب اليوم الاحد 2024/1/14 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

حالة الطقس اليوم الأحد 2024/1/14 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال : مقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك جنوب قطاع غزة

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل