مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تمنح الأطفال المنافسة فى أعمال كبار النجوم

تعتبر دراما رمضان بمثابة الكنز لكل من يريد التألق سواء من الصناع أو النجوم الكبار، وكذلك الوجوه الشابة والأطفال، التي تبحث عن فرصة حقيقية من أجل الظهور لدى الجمهور، رغم حداثة عهدهم بالكاميرا، ليفرضوا أنفسهم على المشاهد، ويتقاسموا شاشة العرض مع النجوم.

"المتحدة" تمنح الفرصة للأطفال فى دراما رمضان أمام كبار النجوم

وفى دراما هذا العام تمنح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للعديد من الأطفال الموهوبين الفرصة للظهور والتألق، ليقدموا أدوارا فارقة فى بداية مشوارهم الفنى، أمام كبار النجوم فى أعمالهم، إذ يشهد موسم دراما رمضان المقبل 2024، مشاركة عدد كبير من الأطفال الذين يتنافسون فى الكثير من الأعمال ترصدها "الدستور" بالتفصيل إليكم خلال السطور التالية..

منذر مهران فى "حق عرب" لأحمد العوضى

يشارك الطفل منذر مهران، فى أحداث مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي، ويجسد "منذر" خلال الأحداث شخصية محورية خاصة أنه يظهر بدور شقيق النجمة دينا فؤاد.

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم أحمد العوضى، منهم رياض الخولى، دينا فؤاد، فاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق.

ليلى زاهر وآدم وهدان فى "إمبراطورية ميم" لخالد النبوى

ويشارك كل من الطفل آدم وهدان، والطفلة ليلى أحمد زاهر، فى أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" ويجسدان خلال الأحداث أبناء النجم خالد النبوي.

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الإسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا.

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم.

يشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم خالد النبوي حلا شيحة، هاجر السراج، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق، يارا عزمي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، وإشراف عام على العمل مصطفى العوضى، وإخراج محمد سلامة.

لافينيا نادر فى "بابا جه" لأكرم حسنى

يشارك خلال أحداث مسلسل "بابا جه" الذى يجسده النجم أكرم حسني، مجموعة كبيرة من الأطفال في مقدمتهم لافنينيا نادر، التى حققت مؤخرا نجاخحا كبيرا فى أحداث مسلسل "صوت وصورة" امام النجمة حنان مطاوع، ويعرض حاليا لـ لافينيا فى السينمات فيلم "مقسوم".

كما يشارك فى أحداث مسلسل "بابا جه" كلا من الأطفال جويا أحمد وحور أحمد، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي كوميدي يناقش العديد من القضايا الإجتماعية، وعلاقة الأباء بالأبناء، حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي.

"بابا جه" بطولة أكرم حسني وسما إبراهيم ونسرين أمين، ويتكون العمل من 15 حلقة، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي.

يوسف صلاح فى "بيت الرفاعى" لأمير كرارة

يشارك الطفل يوسف صلاح فى أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" للنجم أمير كرارة، تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار درامي شعبي ممزوج بنوع من الإثارة والتشويق ودراما بعيدة عن الكوميديا.

مسلسل بيت الرفاعي يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين أمام النجم أمير كرارة، منهم صفاء الطوخي، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، دنيا المصري، عايدة رياض، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، ملك قورة، ماجدة منير، ورحاب الجمل، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

جان رامز فى "المعلم" لمصطفى شعبان

يشارك الطفل جان رامز، فى أحداث مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وخلال حياته يمر بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج مرقس عادل.