أبرزهن علا رشدي.. قائمة بالأمهات مشاهير مواقع التواصل

اقترب عيد الأم ولا يسعنا إلا التفكير في كل الأمهات المصريات الرائعات في حياتنا وعلى وسائل التواصل، تشارك العديد من المشاهير أجمل محتوى مع صغارهن ومقاطع فيديو مفيدة حول صراعات الأبوة والأمومة.

هذه قائمة بأمهات المشاهير الذين يتفاعلون على مواقع التواصل:

علا رشدي

الفنانة الكوميدية والممثلة متعددة المواهب علا رشدي هي أم لثلاثة أطفال، كثيرا ما تشارك أجمل المقتطفات مع أطفالها وزوجها الشهير أحمد داود، ومن المهم إلقاء الضوء على مشاكل الأبوة والأمومة حيث يقدم مجموعة متنوعة من الحلول الممكنة التي يمكن أن تفيد العديد من الأمهات المصريات.

يسرا اللوزي

واحدة من أكثر الممثلات والأمهات المحبوبات في مصر، رزقت بأول طفلة لها دليلة في عام 2014 ونادية في عام 2020، منذ ولادتها لمولودها البكر شاركت يسرا معظم الصور القلبية لطفلها وتدعو بنشاط للتبرعات والمساعدة لمنظمات رعاية الأطفال في مصر.

مي سليم

غالبًا ما تشارك الممثلة والمغنية الماهرة أحلى الصور ومقاطع فيديو TikTok مع ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا، ليلي هي ابنة مي وتشق طريقها بسلاسة إلى صناعة الترفيه.

هلا رشدي

هلا رشدي هي نجمة صاعدة مع أكثر أعمالها التي لا تنسى في سلسلة رمضان 2022 الناجحة مكتوب عالية، والتي حازت على إشادة الجمهور بأدائها الكوميدي، إضافة إلى التمثيل هلا هي والدة معز والتي تصنع معه أطرف فيديوهات تيك توك.

هنا شيحة

هنا شيحة ليست فقط ممثلة لها العديد من الأعمال الناجحة، فهي أم محبة لولدين بالغين آدم ومالك، لم تخف هنا من معاناتها الماضية مع ترتيبات الطلاق والحضانة ضد زوجها السابق وتوضح مدى فخرها بأولادها وإنجازاتهما.