السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل حالة خاصة لـ طه دسوقي

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

أيام قليلة تفصلنا عن موعد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل حالة خاصة للنجم الشاب طه دسوقى، والذى حاز على إعجاب الجمهور والنقاد منذ انطلاق اولى حلقاته واستطاع ان يحجز لنفسه المركز الأول إذ تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT الأصلية.

ويبحث رواد السوشيال ميديا ومتابعى أحداث المسلسل عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل حالة خاصة، وقصة المسلسل وأبطاله وهو ما نرصده إليكم خلال السطور التالية.

موعد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل حالة خاصة 

حددت منصة "Watch it" موعد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل حالة خاصة، الذي انطلق عرضه مطلع شهر يناير الجاري، مساء الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير وحاز على ردود أفعال كبيرة خلال لفترة الماضية خاصة مع تألق الفنان طه الدسوقي في أداء دور المصاب بطيف التوحد.

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قصة مسلسل حالة خاصة 

ويناقش مسلسل حالة خاصة، الكثير من القضايا الإجتماعية والإنسانية، فى إطار مليء بالتشويق ويسلط الضوء ويناقش بالتحديد "التوحد" بشكل مميز أشاد به الجمهور والنقاد، من خلال شخصية "نديم أبو سريع خير" التى يجسدها الفنان الشاب طه دسوقي بشكل مميز للغاية، ويتناول مسلسل حالة خاصة قصة إثبات نظرية أن لكل مجتهدا نصيب مهما كانت ظروف الشخص، فالاجتهاد يجعلك أفضل وتصل بالسعي إلى أعلى المراتب.

مسلسل حالة خاصة على منصة واتش ات 

ويعتبر مسلسل "حالة خاصة" بطلة طه دسوقي، أحدث إنتاجات منصة "Watch it" الأصلية والحصرية، حيث أخذت المنصة على عاتقها إسناد البطولة المطلقة في أعمالها الحصرية لمجموعة من النجوم الشباب، وقدمت عددًا من الأعمال المتميزة ومنها مسلسلات على باب العمارة، وبالطو، وريفو، وتحقيق، وغيرها.

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أبطال مسلسل حالة خاصة 

يعد مسلسل حالة خاصة، البطولة المطلقة الأولى للفنان الشاب طه دسوقي، فى إطار فتح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع منصة ووتش إت الرقمية، مساحة للنجوم الشباب الموهوبين، كما يشارك فى المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، ووئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس وهو من تأليف مهاب طارق، موسيقي تصويرية للموسيقار هاني شنودة، ومن إخراج عبد العزيز النجار.

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