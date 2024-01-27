السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض أولى حلقات مسلسل "إنترفيو" بطولة رنا رئيس على "WATCH IT"

رنا رئيس
رنا رئيس

تنتظر الفنانة الشابة رنا رئيس عرض وطرح أولى حلقات مسلسلها الجديد الذي يحمل ااسم “إنترفيو”، والمقرر عرضه عبر منصة “WATCH IT” الرقمية والتي كشفت عن البرومو الدعائي الخاص به خلال الأيام الماضية.

ويعد مسلسل “انترفيو” أولى بطولات الفنانة رنا رئيس المطلقة على المستوى الدرامي كعادة منصة “واتش أت” الرقمية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إفراز المواهب الشابة وإسناد البطولات المطلقة لهم. 

قصة وأحداث مسلسل انترفيو

ويناقش مسلسل “انترفيو” العديد من القضايا الإجتماعية والإنسانية، في إطار رومانسي اجتماعي ويتطرق إلى الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط.

موعد عرض أولى حلقات مسلسل انترفيو

وتعرض منصة واتش ات الرقمية مسلسل “انترفيو” مطلع شهر فبراير المقبل وذلك عقب انتهاء عرض مسلسل “حالة خاصة” والمعروض عبر المنصة أيضا وتخوض بطولته النجمة غادة عادل.

ويضم مسلسل “انترفيو” 10 حلقات ومن المقرر عرضه بواقع حلقتين كل يوم أربعاء اسبوعيا.

 

أبطال وصناع مسلسل انترفيو

ويشارك فى بطولة مسلسل إنترفيو مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب وهم كل من: 

  • رنا رئيس
  • خالد شباط
  • محمد العمروسي
  • ديانا هشام
  • مونيكا ألفونس
  • محمد عادل
  • حازم إيهاب
  • سارة نور
  • تأليف أمينة مصطفى
  • مدير تصوير أحمد جبر
  • مونتاج محمد السعدني
  • موسيقى تصويرية محمد مدحت
  • إخراج أحمد خالد موسي.

 

منصة WATCH IT

ويأتي مسلسل "إنترفيو" ضمن مجموعة من الأعمال الحصرية، حيث نجحت في تقديم عدد من الأعمال الدرامية المتميزة والجديدة خلال الفترة الماضية، والتي استحوذت على اهتمام الجمهورين المصري والعربي. 

 

وكان من أهم الأعمال الحصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصة WATCH IT، مسلسل "على باب العمارة" لحاتم صلاح، ومسلسل "ريفو" لأمير عيد وركين سعد، ومسلسل "بالطو" لعصام عمر، ومسلسل "اتزان" لركين سعد وصدقي صخر، ومسلسل "تحقيق" لأحمد مالك.

 

وتعرض منصة watch it حاليا مسلسل حالة خاصة من بطولة طه دسوقي وغادة عادل وحقق العمل نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته حيث تدور فكرته حول القدرات الخاصة لمرضى التوحد. 

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