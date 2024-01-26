الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبطال مسلسلات رمضان 2024

دراما رمضان 2024.. القائمة النهائية لأبطال مسلسلات الموسم الرمضاني

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجبة درامية دسمة خلال سباق رمضان الدرامي 2024، من خلال عدد كبير من المسلسلات الجديدة والتي تتنوع في قصصها وأحداثها بين الرومانسي والكوميدي والتاريخي والأكشن والأجتماعي.

دراما رمضان 2024

ويشهد موسم دراما رمضان 2024 منافسة شرسية بين نجوم الفن وذلك بأعمالهم التلفزيونية الجديدة والمقرر عرضها ضمن المارثون الرمضان المقبل.

مسلسلات رمضان 2024 

ويرصد الدستور في السطور التالية القائمة النهائية لأبطال مسلسلات رمضان 2024

“صيد العقارب”

بطولة غادة عبد الرازق، ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، ومن تأليف باهر دويدار.

“مسار إجباري”

بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

“فراولة”

بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج هعبد العظيم، دنيا سامى، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

 

“لحظة غضب”

بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، من إنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، من إخراج عبد العزيز النجار.

“صدفة”

يشارك في بطولته ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، شيرين رضا، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، كما أن العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

“بابا جه”

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسنى، نسرين أمين، سماء إبراهيم، من تأليف وائل حمدي  ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب - سعدى جوهر.

مسلسلات رمضان 2024.. أكرم حسني يناقش علاقة الآباء بالأبناء في "بابا جه"

“سر إلهي”

ويشارك فى بطولته روجينا، وأحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

“الكبير 8”

بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

“بيت الرفاعي”

بطولة أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

“الحشاشين”

بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

“ألف ليلة وليلة”

بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار، من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى.

“حق عرب”

بطولة أحمد العوضي، ودينا فؤاد، ورياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة  سينرجى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

“نعمة الأفوكاتو”

يشارك فى بطولته مى عمر، أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، سيناريو وحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

“المعلم”

يشارك في بطولته كل من مصطفى شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، سيد رجب، وهو من تأليف محمد شواف، وإخراج مرقس عادل.

دراما رمضان 2024| مصطفى شعبان يعود للقاهرة لاستكمال "المعلم"

“إمبراطورية ميم”

بطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان، نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى، وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

“الساعة 5”

بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، إخراج هاني خليفة إنتاج محمد مشيش.

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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية موسم دراما شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 أبطال مسلسلات الموسم الرمضاني مسلسلات شهر رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان دراما رمضان المسلسلات

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