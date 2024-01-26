الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حالة خاصة" و"وبينا ميعاد 2" يتصدران قائمة الأكثر مُشاهدة على "WATCH IT"

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منافسة شرسة تشهدها مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تعرض في الوقت الحالي ضمن موسم مسلسلات “الأوف سيزون” والتي تعرض حاليا للجمهور.

ويتنافس كل من مسلسل “حالة خاصة” الذي تخوض بطولته النجمة غادة عادل والمعروض عبر منصة WATCH IT فقط، ومسلسل “وبينا ميعاد 2” المعروض عبر المنصة أيضًا، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة DMC الفضائية وذلك على قائمة الأكثر مشاهدة بالمنصة.

واستطاع مسلسل “حالة خاصة” تصدر المركز الأول لقائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة  WATCH IT وذلك منذ انطلاق عرضه اذ تبقى له حلقين فقط لنتهي عرض المسلسل بالكامل وذلك يوم الأربعاء المقبل.

فيما جاء مسلسل “وبينا ميعاد 2" الذي يخوض بطولته الفنان صبري فواز والنجمة شيرين رضا في المركز الثاني لقائمة الأكثر مشاهدة لمنصة WATCH IT الرقمية.

يذكر أن مسلسل حالة خاصة بطولة مجموعة من النجوم الكبار والشباب ومنهم كل من الفنان الشاب طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

وتعرض آخر حلقتين من مسلسل "حالة خاصة" يوم الأربعاء المقبل، في تمام الثانية عشر صباحًا ومع بداية يوم الخميس، ليتم الانتهاء من العمل بشكل كامل.

فيما يشارك في مسلسل “وبينا معاد 2”، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، والطفلة كنزي رماح.

ويعرض مسلسل “وبينا ميعاد 2 ”على قناة dmc من يوم السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الثانية الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية watch it منصة watch it حالة خاصة وبينا ميعاد 2

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