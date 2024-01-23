آمال مثلوثي تحيي أول حفلاتها في مصر بالأهرامات احتفالاً بألبومها الجديد

تستعد الفنانة التونسية آمال مثلوثي لإحياء أول حفلاتها الغنائية في الأهرامات وذلك مساء الجمعة 9 فبراير.

تعد هذه الإطلالة هي الحفل الأول الرسمي لمثلوثي في مصر وأجدد ظهور جماهيري لها في القاهرة بعد غياب سنتين، كما تعد أول حفلات جولتها العالمية للاحتفال بألبومها الجديد.

واختارت آمال مثلوثي الاحتفال بالعرض الحي الأول لألبومها الجديد "مرأة" الذي يضم في جعبته 11 أغنية ظهرت أولى أغانيه بكليب "صوتي"، وتجهز لتصوير ثاني كليباته في مصر خلال تواجدها بالقاهرة، بجانب العرض الأول لأغنيتها "آمال" مع الموزع الموسيقي والدي جي مولوتوف.

ويعد ألبوم "مرا" أول ألبوم غنائي عربي يكون فريق العمل فيه بالكامل نساء، من الشعراء والملحنين والموزعين وحتى مخرجي ومصوري الكليبات، وتسعى لإطلاق جميع أغانيه دفعة واحدة خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة 8 مارس المقبل.

ويعقب ألبوم آمال النسائي النجاح الجماهيري الذي لاقى آخر ألبوماتها "يوميات تونس"، الذي ضم في جعبته 18 أغنية، تم إطلاقها بشكل ألبومين في ألبوم واحد، بحيث ضم النصف الأول تسع أغنيات أصلية من تأليفها وتلحينها وغناها من بينها "حلم" و"ما لقيت"، بينما ضم النصف الثاني تسع أغنيات "كوفرز" باللغة الإنجليزية.