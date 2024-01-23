تامر حسني يطرح كليب أغنيته الجديدة "معلش" بالتعاون مع زاب ثروت (فيديو)

طرح تامر حسني، مساء الثلاثاء، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “معلش” التي يقدمها على طريقة الـ"ديو" رفقة مطرب الراب زاب ثروت وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

"معلش" من كلمات وألحان تامر حسني وتعاون فيها مع كل من الموزع الموسيقي معاذ ومهندس الصوت علي فاتح، وإحدى أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة".

أغاني تامر حسني الجديدة 2024

من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة قوية للنجم تامر حسني في عالم المزيكا، خاصة بعد أن عاتبه الجمهور أكثر من مرة عبر مواقع التواصل بأنه منشغل في التمثيل ومبتعد عن الغناء ويحاول نجم الجيل أن يعود من جديد من أجل مصالحة جمهوره.

ويستعد تامر حسني لطرح أغنية جديدة لجمهوره، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بآخر أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرًا بعنوان "موحشتكيش" على طريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنانة ثراء جبيل.

ويطرح تامر حسني الأيام المقبلة أغنية بعنوان "يا نهار أبيض" وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد المالكي والملحن سامر أبوطالب والموزع الموسيقي أمين نبيل، وهي ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "هرمون السعادة".

آخر أعمال تامر حسني الغنائية

من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة قوية للنجم تامر حسني في عالم المزيكا، خاصة بعد أن عاتبه الجمهور أكثر من مرة عبر مواقع التواصل بأنه منشغل في التمثيل ومبتعد عن الغناء ويحاول نجم الجيل أن يعود من جديد من أجل مصالحة جمهوره.

وطرح تامر حسني الأيام الماضية فيديو كليب أغنية "موحشتكيش" وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.