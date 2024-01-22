الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. "القومى للسينما" يقيم فعاليات نادى سينما أوبرا بالإسكندرية

القومي للسينما
القومي للسينما

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية غدا الأربعاء في تمام السادسة مساء بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة علي إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية بمختلف محافظات الجمهورية.

من المقرر عرض كلا من الفيلم  التسجيلى "هى والزحمة" من إخراج نهى بازازو، ويسرد طرحا موضوعيا عن ظاهرة الزحمة بمدينة الإسكندرية فى ظل ظهور سيدات، بدأت استخدام الاسكوتر كوسيلة تنقل مع ردود أفعال الناس تجاه الأمر.

كما من المقرر عرض الفيلم التسجيلى "ميت بالصدفة" من إخراج أسامة الأقزاز، ومدته 9 دقائق وتدور أحداثه حول أكله شعبية فى مصر فى ضوء حب المصريين لها ورأي الأطباء عنها مع استعراض لكيفة صناعته تلك الأكله، ويعرض أيضا الفيلم الروائى القصير "الناجون من الحر" من إخراج روان الديب، ومدتة 10 دقائق ويسرد الفيلم حالة تعيشها فتاة تقرر مغادرة مسقط رأسها ومواجهة ذكرياتها واتخاذ قراراتها بنفسها.

إضافة إلى عرض الفيلم الروائى القصير "هدية منتصف الليل" من إخراج إسلام عبدالجواد، ومدتة 8 دقائق ويسرد علاقة الأب مع ابنة من خلال الاحداث الخاصة بالفيلم.

ويعقب عرض الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد النبوى، ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.

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