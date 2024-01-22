الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد أنور ينشر صورته رفقة نجاة الصغيرة: "مع العظيمة الجميلة"

محمد أنور ونجاة الصغيرة
محمد أنور ونجاة الصغيرة

نشر الفنان محمد أنور صورة جديدة له جمعته بالنجمة نجاة الصغيرة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “اإنستجرام”.

وجمعت الصدفة كلًا من محمد أنور ونجاة الصغيرة في أحد الأماكن العامة وعلق على الصورة قائلًا:“مع العظيمة الجميلة نجاة الصغيرة”.

آخر أعمال محمد أنور الفنية

كان آخر أعمال محمد أنور الفنية فيلمي “البعبع” للفنان أمير كرارة و"مستر إكس" للفنان أحمد فهمي وعرض العملان بدور العرض السينمائية في موسم أفلام صيف 2023.

شارك في بطولة “البعبع” بجانب أمير كرارة كل من ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وشارك في بطولة فيلم "مستر إكس" النجمان أحمد فهمى وهنا الزاهد في أول تعاون بينهما ، ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم: أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب وتدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى.

محمد أنور الفنان محمد أنور نجاة الصغيرة نجاة البعبع

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