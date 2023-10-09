"تقمصت شخصية السقا".. محمد أنور يكشف كواليس مشهد الحريق بفيلم "البعبع"

كشف الفنان محمد أنور، كواليس تصوير مشهد حرقه ضمن أحداث فيلم “البعبع” والمعروض حاليا بالسينمات بطولة النجم أمير كرارة.

ونشر “أنور” عبر حسابه الشخصي بوقع الصور والفيديوهات “إسنتجرام”، مقطع فيديو ظهر فيه أثناء تصوير المشهد، وعلق: “فاكر لما قولتلي اني لو عملت مشهد الحريقه ده بنفسي مش الدوبلير هبقي احمد السقا في ابراهيم الابيض من ساعتها وانا بتعالج.. كل سنة وانت طيب ياباشا مصر”.

وحقق فيلم “البعبع” إيردات ضخمة منذ طرحه بموسم عيد الأضحى الماضي حاصدًا 44 مليون جنيه مصري بشباك التذاكر، كما حقق نجاحًا كبيرًا بسينمات الوطن العربي تخطت الـ112 مليونًا منذ طرحه هناك.

يشارك في بطولة “البعبع” بجانب أمير كرارة كل من ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

كما يشارك أنور في بطولة فيلم "مستر إكس" بطولة النجمين أحمد فهمى وهنا الزاهد في أول تعاون بينهما ، ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم: أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى.