الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسن يوسف: لم أعتزل الفن وأقضى وقتى فى قراءة القرآن

الفنان حسن يوسف
الفنان حسن يوسف

علق الفنان حسن يوسف، على اعتزاله الفن بعد تصريحات زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، موضحا أن وفاة ابنه الراحل عبدالله أثرت عليه بشكل كبير.

وتابع حسن يوسف في تصريحات تليفزيونية: "أنا الحمد لله بخير وكويس.. وبعد وفاة ابني الغالي عبدالله أخدت القرار فورا، لأن الوجع اللي جوايا وجع الإبن ربنا ما يكتبه على حد خلاني مقدرش أقدم أدوار اللي الناس أتعودت تشوفني فيها.. وأنا لسه جوايا الوجع ده".

وأضاف حسن يوسف، أنه راضي بقضاء الله ولا يستطيع سوى أن يقول الحمد لله على كل شي فهو لا يد فيه، مردفا أنه لم يشاهد أو يتابع تكريم الفنانة نجاة في حفل جوي أوردز بالسعودية.

أشار حسن يوسف إلى أنه يقضي وقته الحالي في قرآة القرآن الكريم، ولو في حالة عرض عليه أعمال فنية لو كان الدور مناسب ومكتوب بشكل جيد والأجر الذي سيتقاضيه مناسب له، وقتها سوف يفكر في الموضوع.. لكن لو غير ذلك فليس هناك نية للعودة.

حسن يوسف الفنان حسن يوسف شمس الفنانة المعتزلة شمس البارودي شمس البارودى

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