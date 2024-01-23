أحمد سعد يطرح أحدث أعماله الغنائية "بعتذرلك" (فيديو)

طرح أحمد سعد، مساء الثلاثاء، أحدث اعماله الغنائية بعنوان “بعتذرلك” عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون سعد في أغنية “بعتذرلك” مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.

تعتبر أغنية “بعتذرلك” ضمن سلسلة من الأغنيات التي طرحها سعد خلال الفترة الأخيرة، سواء كانت أغنيات جديدة منفردة ضمن ألبومه، وتقول كلمات أغنية “بعتذرلك”: “بعتذرلك إني دايما كنت أقصر في الكلام وإنس بسرح لما أشوفك ف ابتسملك والسلام واني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإني قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسيبيه”.

حفل أحمد سعد بدبي

ويستعد أحمد سعد لإحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا بإمارة دبي بالإمارات في يوم 1 فبراير المقبل وذلك على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية.

آخر أعمال أحمد سعد الغنائية

كانت آخر أغنيات أحمد السعد "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

واجتمع الثنائى أحمد سعد وبهاء سلطان، فى أغنية جديدة بعنوان "كله فالصو"، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والذي طرح بدور العرض 4 يناير، ينافس في موسم منتصف العام أغنية "كله فالصو"، هى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحي.

طرح أحمد سعد وعبد الباسط أغنيتهما الجديدة بعنوان "قلبى العيل" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية ​موسيقى وميكس: حسن الشافعي​، ماستر: مايك بوزي​

وأحمد سعد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "غصن الزيتون" لدعم الأهالي في فلسطين، وهو من كلمات حسام طنطاوى، ألحان محمدى، ناى أحمد خيرى.