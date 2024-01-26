الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حالة خاصة الحلقة الأخيرة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

ينتهي بعد أيام قليلة عرض مسلسل "حالة خاصة"، والذي من المتوقع أن يحظى بشعبية كبيرة لا سيما مع اقتراب انتهاء عرض جميع حلقاته، حيث تم عرض 8 حلقات وتبقت حلقتان فقط.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

ويترقب المشاهد المتابع لحلقات مسلسل "حالة خاصة" مواعيد عرض العمل والتي ستكون بمثابة المقابلة الأخيرة بينه وبين صناع العمل، مع الوصول إلى آخر حلقتين منه، حيث ستكون الحلقة التاسعة والعاشرة هما آخر حلقتين من العمل الذي لاقى حالة نجاح كبيرة بين الجمهور. 

ويظهر ذلك بشكل واضح من تداول الجمهور للقطات من المسلسل بوابل من الكوميكسات حول أحداثه وكذلك إشادات بأبطاله عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. 

وستعرض آخر حلقتين من مسلسل "حالة خاصة" يوم الأربعاء المقبل في تمام الثانية عشر صباحًا ومع بداية يوم الخميس، ليتم الانتهاء من العمل بشكل كامل.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله

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قصة مسلسل حالة خاصة

يعد “حالة خاصة” العمل الدرامي الأول الذي يناقش التوحد من خلال نديم ويجسده الفنان الشاب طه دسوقي، أحمد أبو سريع يريد تنفيذ وصايا والدته له التي أوصته بها قبل رحيلها وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته ويقرر نديم أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج (رام الله) ضمن أحداث المسلسل.


أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة بطولة مجموعة من النجوم الكبار والشباب ومنهم كلا من الفنان الشاب طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

 

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