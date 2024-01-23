الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أسعار تذاكر حفلة أحمد سعد في برنامج سولد أوت

أحمد سعد والإعلامي
أحمد سعد والإعلامي محمود سعد برنامج سولد اوت

يستضيف برنامج “سولد أوت” المذاع عبر قناة CBC الفضائية ومنصة (WATCH IT) الرقمية  أحمد سعد والمقرر تصوير الحلقة في يوم 18 فبراير المقبل على خشبة مسرح الجمهورية بوسط القاهرة.

ويتضمن لقاء أحمد سعد حوار تلفزيوني يديره الإعلامي محمود سعد يكشف فيه أحمد سعد عن كواليس بداياته الفنية ودخوله عالم الغناء وكواليس حياته الفنية.

ويعقب اللقاء حفل غنائي لأحمد سعد ضمن عروض “سولد اوت ميزوك” يقدم فيه العديد من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة الذي يتفاعل معها الجمهور.

وطرحت إدارة برنامج سولد أوت التذاكر للجمهور لمن يرغب في حضور الحلقة والحفل وذلك عبر موقع تذكرتي وقسمت التذاكر إلى 5 فئات وجاءت كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 500 جنيه مصري.
  • الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه مصري.
  • الفئة الثالثة بمبلغ 350 جنيهًا مصريًا.
  • الفئة الرابعة بمبلغ 250 جنيهًا مصريًا.
  • الفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 200 جنيه مصري.

شروط حضور تصوير الموسم الثانى لبرنامج Sold Out

  • غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.
  • تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.
  • الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول

عروض برنامج sold out 

تتميز عروض برنامج Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه وتتنوع عروض “Sold Out”  بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية.

وتشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية “Standup Comedy” ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

سولد أوت watch it cbc النجم أحمد سعد أحمد سع مسرح الجمهورية

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