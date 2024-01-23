الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أغنية كل شهر.. دينا الوديدي تمهّد لألبومها الجديد بكليب "بندهلك"

دينا الوديدي
دينا الوديدي

انتهت الفنانة دينا الوديدي من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد "بينا"، المقرر ظهور أولى أغانيه "بندهلك"، مساء الجمعة المقبل.

وتمهد الوديدي للألبوم عبر إطلاق أغنية "بندهلك" بشكل فيديو كليب مصور،   تجسد خلالها شعور انتظار الأمل والعطش لمشاعر الراحة والحب والأمان وسط مرحلة صعبة نعيشها.

وتعد أغنية "بندهلك" أولى بشائر ألبوم دينا الجديد "بينا" الذي يضم في جعبته 7 أغنيات، تخوض خلاله تجربة "الميوزيك بروديوسر" بتلحين وإنتاج كافة أغانيه بنفسها، ويضم أغنيات "شتا" و"الأيام".

وتم تصوير الكليب أغنية "بندهلك" في بلجيكا مع المخرجة المصرية منة الديابي، وتتغنى خلالها دينا بكلمات الشاعر حسن فريد طرابية.

وتخوض دينا الوديدي تجربة تسويقية مختلفة خلال أغنيات الألبوم، حيث انوي إطلاق أغنية منفردة جديدة كل شهر، بداية من الأغنية الرئيسية "بندهلك" التي تظهر للنور 26 يناير بشكل فيديو كليب.

وقالت دينا الوديدي: "استغرقت ثلاث سنوات في تحضير ألبوم بينا، ويعد تجربة كهمة جدا بالنسبة لي لإني قمت بنفسي بكل عمليات البرودكشن للموسيقى وأعيد فيه اكتشاف نفسي، وأغنية بندهلك تحمل حالة خاصة جدا وتعبر عني".

ويعقب ألبوم "بينا" بعد أقل من عام من ظهور آخر ألبومات دينا "خمس فصول" الذي ضم في جعبته خمس أغنيات منها "بلالين" و"المجد"، حملت كل منها حكاية مختلفة لكنها مرتبطة بحالة الألبوم العامة التي تجسد المشاعر الإنسانية بين السعادة والاستسلام والامتنان.

دينا الوديدى بينا بندهلك أغنية بندهلك ألبوم دينا الجديد شها الأيام

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