الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بندهلك".. دينا الوديدى تطرح كليب أولى أغنيات ألبومها الجديد (فيديو)

دينا الوديدي
دينا الوديدي

طرحت المطربة دينا الوديدي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "بندهلك"، وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وصورت دينا الوديدي مشاهد الفيديو كليب في بلجيكا وتعيد دينا عبر الأغنية اكتشاف نفسها بشكل موسيقي جديد، حيث تمهد بها لألبومها المنتظر "بينا"، الذي تخوض خلاله تجربة "الميوزيك بروديوسر"، حيث تتولى مهمة تلحين وإنتاج جميع أغانيه بنفسها.

ويعد كليب "بندهلك" نتاج تعاون مصري بلجيكي، حيث تم تصويره بالكامل في بلجيكا مع المخرجة منة الديابي، وتتغنى خلاله دينا بكلمات الشاعر حسن فريد طرابية، وتحاكي الأغنية مشاعر الشوق والعطش للأمان وراحة البال وسط مرحلة حياتية صعبة وزحام من وجع الوحدة والانتظار.

واستغرقت تحضيرات كليب "بندهلك" قرابة ثلاثة أشهر، في حين تم تصويره خلال أسبوع  متواصل في بلجيكا. بين عدة مدن بلجيكية منها بروج ودي هان ونيوبورت.

 

وتعد أغنية "بندهلك" أول بشائر ألبوم دينا الجديد "بينا" الذي يضم في جعبته 7 أغنيات من بينها "شتا" و"الأيام"، واستغرقت ثلاث سنوات في تحضيره، وتسعى الوديدي لإطلاق أغنياته فرادى بواقع أغنية كل شهر.

يأتي ألبوم "بينا" بعد أقل من عام من ظهور آخر ألبومات دينا "خمس فصول" الذي ضم في جعبته خمس أغنيات، منها "وشوش الودع" و"المجد"، حملت كل منها حكاية مختلفة لكنها مرتبطة بحالة الألبوم العامة التي تجسد المشاعر الإنسانية بين السعادة والاستسلام والامتنان.

دينا الوديدى يوتيوب بندهلك المطربة دينا الوديدي منة الديابي شها ألبوم بينا

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. القائمة النهائية لأبطال مسلسلات الموسم الرمضاني

"حالة خاصة" و"وبينا ميعاد 2" يتصدران قائمة الأكثر مُشاهدة على "WATCH IT"

دراما رمضان 2024| مصطفى شعبان يعود للقاهرة لاستكمال "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024.. مصطفى شعبان في ميناء السويس بسبب "المعلم"

أغنية كل شهر.. دينا الوديدي تمهّد لألبومها الجديد بكليب "بندهلك"

أسعار تذاكر حفلة أحمد سعد في برنامج سولد أوت

آمال مثلوثى تحيى أولى حفلاتها فى مصر بالأهرامات احتفالاً بألبومها الجديد

تامر حسني يطرح كليب أغنيته الجديدة "معلش" بالتعاون مع زاب ثروت (فيديو)

الأكثر قراءة

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

فى ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسنى.. أبرز صفات أنثى الدلو

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع