"بندهلك".. دينا الوديدى تطرح كليب أولى أغنيات ألبومها الجديد (فيديو)

طرحت المطربة دينا الوديدي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "بندهلك"، وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وصورت دينا الوديدي مشاهد الفيديو كليب في بلجيكا وتعيد دينا عبر الأغنية اكتشاف نفسها بشكل موسيقي جديد، حيث تمهد بها لألبومها المنتظر "بينا"، الذي تخوض خلاله تجربة "الميوزيك بروديوسر"، حيث تتولى مهمة تلحين وإنتاج جميع أغانيه بنفسها.

ويعد كليب "بندهلك" نتاج تعاون مصري بلجيكي، حيث تم تصويره بالكامل في بلجيكا مع المخرجة منة الديابي، وتتغنى خلاله دينا بكلمات الشاعر حسن فريد طرابية، وتحاكي الأغنية مشاعر الشوق والعطش للأمان وراحة البال وسط مرحلة حياتية صعبة وزحام من وجع الوحدة والانتظار.

واستغرقت تحضيرات كليب "بندهلك" قرابة ثلاثة أشهر، في حين تم تصويره خلال أسبوع متواصل في بلجيكا. بين عدة مدن بلجيكية منها بروج ودي هان ونيوبورت.

وتعد أغنية "بندهلك" أول بشائر ألبوم دينا الجديد "بينا" الذي يضم في جعبته 7 أغنيات من بينها "شتا" و"الأيام"، واستغرقت ثلاث سنوات في تحضيره، وتسعى الوديدي لإطلاق أغنياته فرادى بواقع أغنية كل شهر.

يأتي ألبوم "بينا" بعد أقل من عام من ظهور آخر ألبومات دينا "خمس فصول" الذي ضم في جعبته خمس أغنيات، منها "وشوش الودع" و"المجد"، حملت كل منها حكاية مختلفة لكنها مرتبطة بحالة الألبوم العامة التي تجسد المشاعر الإنسانية بين السعادة والاستسلام والامتنان.