مسلسلات رمضان 2024| علي قاسم داخل بلاتوهات "لحظة غضب" أمام صبا مبارك

يواصل الفنان علي قاسم، تصوير دوره فى أحداث مسلسل "لحظة غضب" الذي يشارك فى بطولته أمام النجمة صبا مبارك، تمهيدا لعرضه فى السباق الدرامى الرمضانى المقبل 2024، وذلك بقيادة المخرج عبد العزيز النجار.

علي قاسم بطلا أمام صبا مبارك فى لحظة غضب

وعلم الدستور، من مصادر خاصة أن "قاسم" يجسد خلال المسلسل دور رئيسي يسهم فى تحريك الأحداث بشكل مباشر، وتم عقد عدة جلسات عمل بينه وبين المخرج عبد العزيز النجار والمنتج طارق الجنايني، الأيام الماضية، للوقوف على تفاصيل الشخصية بشكلا كاملا، كما تم عمل عدة بروفات قبل انطلاق تصوير الأحداث.

وفى سياق متصل، تتعاقد الجهة المنتجة مع العديد من الأبطال فى الفترة الحالية لتسكين باقى الأدوار، ويتم تصوير الحداث فى الديكور الأساسي للمسلسل بالإضافة إلى عدد كبير من المشاهد الخارجية.

لحظة غضب يسجل التعاون الثالث بين علي قاسم وصبا مبارك

ويسجل مسلسل "لحظة غضب" التعاون الثالث بين كلا من علي قاسم وصبا مبارك، بعد نجاحهما معا فى مسلسلي "طايع" الذى تم انتاجه عام 2018، و"سوتس بالعربي" الذى تم انتاجه عام 2022 وحقق نجاحا كبيرا.

تفاصيل وأحداث مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداث مسلسل "لحظة غصب" فى إطار اجتماعي تشويقي، وينتمى العمل إلى نوعية الدراما القصيرة التى تضم 15 حلقة متصلة ويتم عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

صناع وأبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم صبا مبارك، علي قاسم، محمد شاهين، سارة عبد الرحمن، محمد فريد، بالاضافة لمحموعة من الفنانين ضيوف الشرف، ومن تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني، ومدير التصوير محمد عبد الرؤوف، ومن إخراج عبد العزيز النجار.