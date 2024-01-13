السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024.. طارق الجنايني يخوض السباق الرمضاني بـ"لحظة غضب"

طارق الجنايني
طارق الجنايني

أعلن المنتج طارق الجنايني عن إنتاج مسلسل جديد بالتعاون مع المنصة الرقمية واتش ات يحمل اسم "لحظة غضب" وذلك بعد نجاح مسلسل "حالة خاصة" الذي يعرض حاليًا على المنصة ذاتها، من بطولة طه دسوقي، ومن إخراج عبد العزيز النجار.

وقرر المنتج طارق الجنايني عرض خوض مسلسل "لحظة غضب" في السباق الرمضاني 2024، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، مسلسل لحظة غضب رمضان 2024 على Watch it".

ويعرض للمنتج طارق الجنايني حاليا مسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقي وغادة عادل، ولاقى المسلسل إعجاب الجمهور بما يناقشه من مرض التوحد الذي يعاني منه بطل العمل نديم – طه دسوقي، والذي يرغب في العمل بمكتب محاماة كبير بسبب وصية أمه قبل وفاتها، وهو ما كشفته الأحداث حيث رغبت أماني النجار المحامية – غادة عادل في تعيين نديم في مكتبها نظرا لعبفريته وقدراته غير العادية.

يسجل مسلسل حالة خاصة، البطولة الأولى المطلقة للفنان الشاب طه دسوقي، في إطار فتح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع منصة واتش إت الرقمية، مساحة للنجوم الشباب الموهوبين، كما يشارك خلال المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: غادة عادل، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، ووئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس.

مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة، يتكون من 10 حلقات، وهو من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج عبد العزيز النجار.

مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة، يتكون من 10 حلقات، وهو من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج عبد العزيز النجار.

مسلسل حالة خاصة حالة خاصة المنتج طارق الجناينى لحظة غضب مسلسل لحظة غضب

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