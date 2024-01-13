عقب تصدره التريند.. تفاصيل عرض مسلسل حالة خاصة

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الدراما العربية عن مواعيد عرض حلقات مسلسل "حالة خاصة" للنجم الشاب طه دسوقي، الذي يعد أحدث الأعمال الأصلية لمنصة watch it الرقمية، ونجح في حصد نسب مشاهدة عالية ونجاح جماهيري كبير خلال أول 4 حلقات تم عرضهم، حيث يقدم المسلسل وجبة درامية اجتماعية مختلفة ويناقش العديد من القضايا بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة لطه دسوقي

مسلسل حالة خاصة، يتكون من 10 حلقات، ويتم عرض حلقتين من المسلسل كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر منصة «watch it».

قصة وأحداث مسلسل حالة خاصة

واستطاع صناع وأبطال مسلسل حالة خاصة، جذب قاعدة جماهيرية كبيرة، كونه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة مبسطة للجمهور أبرزها قضية "التوحد" وجاءت تفاصيل الأربع حلقات الاولى من المسلسل مشوقة خاصة بعد ظهور شاب مصاب بالتوحد، يدعى “نديم أحمد أبو سريع” ويجسده النجم الشاب طه الدسوقي، والذي يريد تنفيذ وصايا والدته له التي وصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

ومن ثم يتمنى أن يصبح "نديم" محاميًا ناجحا، فيتقدم بالعمل في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار التي تجسدها الفنانة غادة عادل، ويبدأ فى رحلته بالتدريب والدخول في منافسة مع فريق من الشباب في حل القضايا، من أجل التعيين في المكتب ويصبح محاميًا مشهورًا.

صناع وأبطال مسلسل حالة خاصة

يسجل مسلسل حالة خاصة، البطولة الأولى المطلقة للفنان الشاب طه دسوقي، فى إطار فتح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع منصة واتش ات الرقمية، مساحة للنجوم الشباب الموهوبين، كما يشارك خلال المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: غادة عادل، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، ووئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس.

مسلسل حالة خاصة، يتكون من 10 حلقات، وهو من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج عبد العزيز النجار.



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