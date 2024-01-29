الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

9 فبراير.. رشا يحيى تعزف أعمال الشريعي وجمال سلامة بالأوبرا

عازفة الفيولا رشا
عازفة الفيولا رشا يحيى

تستعد عازفة الفيولا رشا يحيى، لإحياء حفلا موسيقيا ضخما، يوم الجمعة الموافق 9 فبراير المقبل، برفقة فرقتها الخاصة، وذلك على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر.

التفاصيل الكاملة لحفل رشا يحيى على المسرح الصغير بالأوبرا 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعزف خلاله رشا، مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية لكبار المؤلفين منها رقصة من الصعيد لـ جمال سلامة، تترات مسلسلات ذئاب الجبل(مقدمة، ونهاية) - الليل وآخره - الضوء الشارد - الرجل الآخر - السقوط فى بئر سبع  لـ ياسر عبد الرحمن، دموع فى عيون وقحة لـ عمار الشريعي، وغيرها.

وتجرى رشا، خلال الأسبوع الجاري، عدة بروفات للحفل رفقة فرقتها الخاصة التى تضم كلا من العازفين أمير عوض ( بيانو )، محمد حسن ( كى بورد )، أمجد عبد البارى ( باص جيتار )، وليد خليل ( درامز )، عمرو راشد - هاني زين ( بركشن )، محمد دبور ( ايقاع )، يحيى الهرميل (ماريمبا)، سيد الحسينى ( مزمار )، محسن الشيمى ( ربابة).

وفى سياق متصل طرحت إدارة الأوبرا، التذاكر الخاصة بحفل رشا يحيى، على الموقع الرسمي تذكرتي، وجاءت بفئة واحدة قيمتها 160 جنيهًا.

جدير بالذكر أن عازفة الفيولا رشا يحيى تخرجت فى المعهد العالى للكونسرفتوار عام 2001 بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف وحصلت على ليسانس الآداب قسم الإعلام -شعبة صحافة- من جامعة عين شمس عام 2006، نالت درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من أكاديمية الفنون عام 2013 وزمالة كلية الدفاع الوطني عام 2016، نالت على جوائز وشهادات تقدير متعددة، حصلت على الكثير من الدورات والبرامج التدريبية، طافت دول عربية وأجنبية فى جولات فنية ناجحة.

وتعمل حاليا أستاذ دکتور بأكاديمية الفنون وأستاذ دكتور بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، رائدة الفيولا في العديد من فرق الأوركسترا ومساعد رائد الفيولا باوركسترا القاهره السيمفوني منذ عام 2004 وحتى عام 2015، عضو المجموعة الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة منذ تأسيسها عام 2009 وحتى الآن.

حفل رشا يحيى بالأوبرا رشا يحيى وفرقتها عازفة الفيولا رشا يحيى تفاصيل حفل رشا يحيى بالأوبرا أعمال الشريعي وجمال سلامة

مواد متعلقة

اليوم بمعرض الكتاب| ندوة وحفل توقيع رواية "كيف تحب فى 7 أيام" لشادى مقار

مفاجآت و5 نجوم.. تفاصيل أولى حفلات 100 سنة غنا للحجار بالأوبرا

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية علا رشدي فى "فراولة" أمام نيللى كريم

مسلسلات رمضان 2024| علي قاسم داخل بلاتوهات "لحظة غضب" أمام صبا مبارك

موعد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل حالة خاصة لـ طه دسوقي

مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تمنح الأطفال المنافسة فى أعمال كبار النجوم

مواعيد عرض مسلسل بين السطور للفنانة صبا مبارك عبر ON

عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهوره بحفلين فى الأوبرا.. التفاصيل كاملة

الأكثر قراءة

عاجل| الحوثيون يطلقون صاروخًا على سفينة حربية أمريكية بخليج عدن

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة بعد طرد محمد حمدى أمام الكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة