9 فبراير.. رشا يحيى تعزف أعمال الشريعي وجمال سلامة بالأوبرا

تستعد عازفة الفيولا رشا يحيى، لإحياء حفلا موسيقيا ضخما، يوم الجمعة الموافق 9 فبراير المقبل، برفقة فرقتها الخاصة، وذلك على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر.

التفاصيل الكاملة لحفل رشا يحيى على المسرح الصغير بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعزف خلاله رشا، مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية لكبار المؤلفين منها رقصة من الصعيد لـ جمال سلامة، تترات مسلسلات ذئاب الجبل(مقدمة، ونهاية) - الليل وآخره - الضوء الشارد - الرجل الآخر - السقوط فى بئر سبع لـ ياسر عبد الرحمن، دموع فى عيون وقحة لـ عمار الشريعي، وغيرها.

وتجرى رشا، خلال الأسبوع الجاري، عدة بروفات للحفل رفقة فرقتها الخاصة التى تضم كلا من العازفين أمير عوض ( بيانو )، محمد حسن ( كى بورد )، أمجد عبد البارى ( باص جيتار )، وليد خليل ( درامز )، عمرو راشد - هاني زين ( بركشن )، محمد دبور ( ايقاع )، يحيى الهرميل (ماريمبا)، سيد الحسينى ( مزمار )، محسن الشيمى ( ربابة).

وفى سياق متصل طرحت إدارة الأوبرا، التذاكر الخاصة بحفل رشا يحيى، على الموقع الرسمي تذكرتي، وجاءت بفئة واحدة قيمتها 160 جنيهًا.

جدير بالذكر أن عازفة الفيولا رشا يحيى تخرجت فى المعهد العالى للكونسرفتوار عام 2001 بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف وحصلت على ليسانس الآداب قسم الإعلام -شعبة صحافة- من جامعة عين شمس عام 2006، نالت درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من أكاديمية الفنون عام 2013 وزمالة كلية الدفاع الوطني عام 2016، نالت على جوائز وشهادات تقدير متعددة، حصلت على الكثير من الدورات والبرامج التدريبية، طافت دول عربية وأجنبية فى جولات فنية ناجحة.

وتعمل حاليا أستاذ دکتور بأكاديمية الفنون وأستاذ دكتور بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، رائدة الفيولا في العديد من فرق الأوركسترا ومساعد رائد الفيولا باوركسترا القاهره السيمفوني منذ عام 2004 وحتى عام 2015، عضو المجموعة الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة منذ تأسيسها عام 2009 وحتى الآن.