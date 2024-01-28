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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مفاجآت و5 نجوم.. تفاصيل أولى حفلات 100 سنة غنا للحجار بالأوبرا

علي الحجار
علي الحجار

أيام قليلة تفصلنا عن أولى حفلات المشروع الغنائي الضخم "100 سنة غنا" للفنان علي الحجار، لإحياء تراث كبار العمالقة بشكل مختلف، المقرر إقامته بالتعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة فى دار الأوبرا المصرية، برئاسة د.خالد داغر، الأربعاء الموافق 14 فبراير المقبل على خشبة المسرح الكبير، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي هشام جبر.

التفاصيل الكاملة لأولى حفلات "100 سنة غنا" للنجم علي الحجار بالأوبرا 

ويبحث الجمهور بشكل مكثف، عبر مواقع التواصل عن تفاصيل الحفل خاصة بعد الاعلان عن مشاركة الفنان القدير محمد الحلو، ضيف شرف الحفل مع صديقه النجم علي الحجار وكذلك مشاركه الفنان الأوبرالي أحمد عفت، والاحتفال بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، "الدستور" ترصد اليكم التفاصيل الكاملة للحفل فى 5 نقاط متتالية:

  1. يحتفل النجم علي الحجار، بأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، من خلال تقديم أغنياته بتوزيعات حديثة تناسب مع العصر الحالي، مع الحفاظ التام على اللحن الأصلي.
  2. يقام الحفل بالتزامن مع عيد الحب، يوم الأربعاء 14 فبراير، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والاحتفالية تتضمن استعراض مسرحي مميز من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عصام السيد.
  3. يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، وينقسم إلى فاصلين، إذ يحيي الفاصل الأول نخبة من نجوم الأوبرا وهم الفنان أحمد عفت، والفنانة نهاد فتحي، والفنانة أسماء كمال، بالاشتراك مع الفنان ميدو عادل، الذي سيكون بمثابة مفاجأة للحاضرين.
  4. يشدو النجم علي الحجار بباقة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بتوزيعات اوركسترالية جديدة صنعها الموسيقار هشام جبر، مع الاحتفاظ باللالحان الأصلية للأعمال منها "اسمح وقولي، لا مش أنا ال ابكي، يا اللى هجرت الروح، من قد ايه كنا هنا".
  5. طرحت إدارة الأوبرا، التذاكر الخاصة بحفل 100 سنة غنا، على موقع تذكرتي، وجاءت مقسمة إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 1700 جنيه، والثانية بمبلغ 1300 جنيه، أما الفئة الثالثة بمبلغ 1000 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة قيمتها 750 جنيهًا، ومن المتوقع أن يرفع الحفل، لافتة كامل العدد، خاصة أن نفدت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها.

أكد الحجار لـ"الدستور" فى تصريحات سابقة أنه يجهز لمشروع 100 سنة غنا، منذ عدة سنوات، لإحياء تراث كبار العمالقة بشكل مختلف، لافتًا إلى أن المشروع لم يرتكز على صوته بمفرده، بل سيكون هناك تنسيق بين عدد كبير من نجوم الفن لتقديم حفلات وفقرات مختلفة خلال حفلات المشروع المختلفة، من أجل إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان حتى 100 عام تالية، وهى المدة الزمنية التي يتحدث عنها مشروع الحجار.

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