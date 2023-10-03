حفلات وديو.. علي الحجار يستعد لطرح أغاني سينجل

يعيش النجم علي الحجار حالة من النشاط الفني خاصة أنه يستعد لإحياء أكثر من احتفالية فنية ضخمة بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على نصر أكتوبر، كما يسعى للانتهاء من تسجيل مجموعة من الأغنيات لطرحها على طريقة السينجل خلال الفترة المقبلة.

حفل الحجار على مسرح السامر بالعجوزة

وانتهى “الحجار” من كافة التجهيزات والبروفات الخاصة بحفله المقرر إقامته غدًا الأربعاء، على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، تحت عنوان "مصر 5000 سنة حضارة 50 سنة عبور". وتشهد الاحتفالية أوبريت فنيًا بعنوان "جيش الشمس"، بالإضافة إلى الورش واللقاءات المقامة في مختلف المحافظات لتكريم الشهداء وأسرهم.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويشدو الحجار بميدلي أغنيات وطنية، بالإضافة إلى باقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة، منها "مسألة مبدأ" و"على قد ما حبينا" و"أعذريني" و"الليل وآخره" و"بطلة حكايتي" و"عريسنا واصل" و"ريشة" و"اللي بنى مصر" و"لما الشتا يدق البيبان" و"ماتمنعوش الصادقين" و"عارفة" و"تجيش نعيش".

وتقام الاحتفالية بحضور ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كما تشمل الاحتفالية عرض فيلم من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن العبور، إلى جانب تقديم أوبريت فني لفرقة النيل للغناء الشعبي بالاشتراك مع فرق سوهاج والعريش وأسوان والإسكندرية للفنون الشعبية.

حفل الحجار بالخارجة

وفي السياق، يحيي "الحجار" حفلا فنيا ضخما، يوم الخميس 19 أكتوبر، تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن مشروع "أهل مصر"، بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

ويجهز علي الحجار لأكثر من أغنية جديدة لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ انتهى مؤخرا من تسجيل وتصوير أغنية وطنية (ديو غنائي) بمصاحبة النجم محمد منير، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب، خلال ايام في حب مصر، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عزيز الشافعي.

آخر أغنيات علي الحجار

يذكر أن النجم علي الحجار، طرح مؤخرا أغنية "ع الرباب"، عبر قناته الرسمية بموقع الأغنيات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وحققت انتشارا واسعا فور طرحها، وتعاون الحجار خلال الأغنية مع كلا من الشاعر الغنائي جمال بخيت، والملحن أحمد حمدي رؤوف، والموزع محمد حمدي رؤوف.