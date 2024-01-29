الإثنين 29 يناير 2024
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فن

نجوم الأوبرا يشعلون حماس الجماهير فى ذكرى رحيل سيد حجاب بالجمهورية (صور)

حفل ذكرى رحيل سيد
حفل ذكرى رحيل سيد حجاب

أحيت فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، مساء الأحد، حفلا غنائيا ضخما، بمناسبة ذكرى رحيل الشاعر الكبير سيد حجاب، على مسرح الجمهورية، التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك فى إطار احتفاء دار الأوبرا برموز الكلمة والنغم.

أعمال سيد حجاب تضيء الجمهورية فى ذكرى رحيله

أشعلت فرقة عبد الحليم نويرة، حماس الجماهير، وقدمت برنامج فني مميز ضم مختارات من المؤلفات الشهيرة للشاعر الراحل سيد حجاب منها بوابة الحلواني، حبيبتي من ضفايرها، أرابيسك، وغيرها.

كما قدم كلا من مطربي الفرقة وهم محمود عبد الحميد، إبراهيم راشد، عصام محمود، تامر عبد النبي، عبير امين، ريم حمدى، آيه عبد الله، زينب بركات، نخبة من أعمال الموسيقى العربية منها الطير المسافر، مش كفاية، عنابي، شباكنا ستايره حرير.

الجمهور يردد روائع سيد حجاب مع فرقة عبد الحليم نويرة

 وتزينت شاشة مسرح الجمهورية، بأعمال الشاعر سيد حجاب، التى جذبت الجمهور بالإضاءة خاصة أن الحفل ببصمة المخرج حازم الطويل، وظل الجمهور يردد كلمات الأغنيات مع نجوم الفرقة طوال الحفل.

سيد حجاب

يشار أن سيد حجاب يعد أحد أعمدة الشعر العامى المصرى، ولد عام 1940 في محافظة الدقهلية وهو الشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب، ورث موهبة الكتابة عن والده، تعاون مع كبار الملحنين كما تغنى بكلماته اشهر المطربين، عرف بكتابة الاشعار الغنائية لتترات عدد ضخم من الاعمال الدرامية التليفزيونية أبرزها ليالى الحلمية، المال والبنون، بوابة الحلوانى، والوسية، برع فى الكتابة للأطفال كما كتب أيضا أغنيات لأفلام مصرية ووضع كلمات بعض من أوبريتات المناسبات الوطنية، ونال العديد من الجوائز منها جائزة كفافيس الدولية عام 2005 وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 2012، رحل عن عالمنا فى يناير 2017 تاركا ارثًا فنيًا خالدًا.

فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية نجوم الأوبرا ذكرى رحيل سيد حجاب مسرح الجمهورية عبد الحليم نويرة تحيي ذكرى رحيل سيد حجاب

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