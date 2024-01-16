فرقة عبدالحليم نويرة تحيى ذكرى رحيل سيد حجاب بالجمهورية

تستعد فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الشاعر الكبير سيد حجاب، وذلك من خلال حفلا فنيا ضخما، تحييه الفرقة يوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري، على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

الأوبرا تحيي ذكرى رحيل الشاعر سيد حجاب

يأتى الحفل فى إطار خطط وزارة الثقافة الرامية إلى صون الهوية الموسيقية، ودور الأوبرا فى الحفاظ على الأصول الموسيقية، خاصة أن الشاعر الكبير سيد حجاب أثرى الساحة الفنية بمجموعة ضخمة من الأعمال الخالدة التى شكلت جزءًا من الوجدان الفنى المصرى والعربى وارتبطت فى أذهان الجمهور بالعديد من القيم السامية وتم توظيفها فى أعمال درامية ناجحة.

برنامج حفل فرقة عبد الحليم نويرة لإحياء ذكرى الشاعر سيد حجاب

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، وتقدم خلاله فرقة عبد الحليم نويرة، بباقة من إبداعات سيد حجاب التى تعاون خلالها مع عظماء الملحنين منها مين ميحبش فاطمة – ليالى الحلمية لـ ميشيل المصرى، توت توت - أرابيسك - حبيبتى من ضفايرها طل القمر - بتسأل يا حبيبى - الشهد والدموع - البحار مندى - مع الأيام - أنا وأنت يا قمر - العائلة لـ عمار الشريعى، سرسب - زى الهوا لـ عمر خيرت، الخيول تنام واقفة لـ خالد جودة، الوسية - المال والبنون لـ ياسر عبد الرحمن وبوابة الحلوانى لـ بليغ حمدى.

أداء كلا من المطربين محمود عبد الحميد، إبراهيم راشد، عصام محمود، تامر عبد النبي، عبير أمين، ريم حمدى، آية عبد الل، زينب بركات.

ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل وهي:

-تفتح أبواب المسرح لدخول الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، وقياس الحرارة بواسطة المختص.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- عند دخول المسرح برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء ملابس فورمال.

- ممنوع التصوير.

سيد حجاب

الجدير بالذكر أن الشاعر سيد حجاب، ولد فى 23 سبتمبر عام 1940 بمدينة المطرية بالدقهلية، أتم الدراسات الحرة في المسرح، ثم عمل "حجاب" كباحث بالإدارة النقابية بهيئة المسرح، ورئيسًا للقسم الفني والأدبي بمجلة الشباب.

اشتهر سيد حجاب، بكتابة أشعار العديد من الفوازير لشريهان وغيرها، كما كتب أشعار العديد من الأعمال مثل مسلسلات (المال والبنون ج1، الليل وآخره، ليالي الحلمية ج1)، وفيلم (الكيت كات)، وﻣﺴﺮﺣﻴﺔ (الواد سيد الشغال)، وغيرها الكثير، حتى رحل عن عالمنا فى 25 يناير عام 2017.