المايسترو أحمد عامر يجري بروفات احتفالية ذكرى ميلاد وردة بالأوبرا (صور)

يواصل المايسترو أحمد عامر، فى التحضيرات والتجهيزات الخاصة باحتفالية ذكرى ميلاد المطربة وردة الجزائرية، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يوليو الجاري، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

يجري “عامر” حاليًا البروفات الخاصة مع فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى وكلًا من المطربين داليا عبد الوهاب، شيماء ناجي، رحاب مطاوع، نهاد فتحي، سمية وجدي، صابرين النجيلي، وفرح الموجي، وذلك لتقديم برنامج فني مميز يتضمن باقة من مختارات أشهر أعمال المطربة الراحلة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني وتعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء الكبار.

شروط حضور حفل ذكرى وردة

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة والنصف مساءً، ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط على الجمهور للالتزام بها لحضور الحفل، وهي:

ـ دار الأوبرا غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى.

- تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة السابعة، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية “ممنوع ارتداء الشورت”.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ـ ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.