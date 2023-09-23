السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في ذكرى ميلاده.. سيد حجاب يكشف الفرق بين كاتب الأغنية والشاعر

سيد حجاب
سيد حجاب

مثل علامة فارقة في تاريخ الشعر الشعبي.. كتب الشعر والأغنية؛ إنه الشاعر سيد حجاب (23 سبتمبر 1940 - 25 يناير 2017)، الذى نحتفي بذكرى ميلاده اليوم.

سيد حجاب في لقاء صحفي عام 1999 كشف الفرق بين كاتب الأغنية فقط والشاعر؛ قائلاً:" كاتب الأغنية فقط هو بشكل عام ما شاعر لم يكتمل نضجه وتكوينه، بين يديه بعض أدوات الشعر وبعض المعرفة بحرفة  الأغنية وهذا يوقعه عادة في أسر القوالب التقليدية والإنشائية المكررة، أما الشاعر بطبيعة تكوينه فهو مغامر جسور يرتاد آفاقاً جديدة ولا يرتضي أن تغل جناحه صيغ وأطر تقليدية ومن هنا أسهم كبار شعرائنا في تغير مناخ الغناء التقليدي".

"صياد وجنية".. أول ديوان لـ"حجاب"

وفى منتصف الستينات من القرن الماضي احتفى المثقفون بأول ديوان له «صياد وجنية»، وبعده انتقل إلى الناس عبر الأثير من خلال مجموعة البرامج الإذاعية الشعرية «بعد التحية والسلام» و«عمار يا مصر» و«أوركسترا»، وقد كان الأبنودى يقدم معه البرنامج الأول بالتناوب، كل منهما يقدمه 15 يوما وبعد فترة انفصلا وبدأ كل منهما يقدم برنامجا منفصلا. كما شارك سيد حجاب في الندوات والأمسيات الشعرية والأعمال التليفزيونية والسينمائية في محاولة للوصول للجمهور، وقدمه جاهين لكرم مطاوع ليكتب له مسرحية «حدث في أكتوبر».

سيد حجاب وعالم الأغنية

وعندما دخل الشاعر سيد حجاب مجال الأغنية غنى له كل من عفاف راضي وعبد المنعم مدبولي وصفاء أبو السعود، ثم كتب أغاني لفريق الأصدقاء في ألبومها، ثم أتبعه بألبومين هما «أطفال أطفال» و«سوسة».

بعدها لحن له بليغ حمدي أغنيات لعلي الحجار وسميرة سعيد وعفاف راضى، وقدم معه الحجار «تجيش نعيش» وكتب لمحمد منير في بداياته أغنية «آه يا بلاد يا غريبة» في أول ألبوم له، ثم أربع أغنيات في ألبومه الثاني، ثم كتب أشعار العديد من الفوازير لشريهان وغيرها بجانب العديد من تترات المسلسلات التي عرض بعضها في رمضان.

شارك حجاب في إصدار مجلة «جاليرى 68» ونشر بها بعض الدراسات والأشعار.

تاريخ الشعر الشعبي سيد حجاب صياد وجنية سوسة أطفال أطفال

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