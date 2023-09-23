زوجة الراحل سيد حجاب: "ربنا بعتنا لبعض علشان نكمل الطريق" (فيديو)

قالت ميرفت الجسري، زوجة الشاعر الراحل سيد حجاب، إنها سعيدة بأنها كانت زوجة هذا الرجل العظيم، معبرة: "إحنا ربنا بعتنا لبعض علشان نكمل الطريق".

بداية الطريق

وأضافت ميرفت الجسري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي"، أن أسرتها كانت تحب الموسيقى بصورة كبيرة، ولهذا قامت بالدراسة في معهد الموسيقى العربية لدراسة القانون، معقبة: "أنا بحب الغناء وكان نفسي سيد حجاب هو اللي يكتب الأغاني، ولما رجعت من ألمانيا فعلا ذهبت له وبدأت العلاقة بينا تكون قوية".

وتابعت: "كنت أحب كلمات سيد حجاب بصورة كبيرة منذ الصغر، حيث كنت متعلقة بكلمات فرقة الأصدقاء، وتيجي نعيش، وتتر الأيام، وعصفور النار، لذا تعلقت بأعماله منذ الطفولة".

جائزة سيد حجاب للشعر العامى

واستطردت: "قمت بالإعلان عن جائزة سيد حجاب للشعر العامي، وكانت هذه الجائزة مبادرة من الكاتب مصطفى طاهر الذي كان يعمل صحفي في جريدة الأهرام، وسيد حجاب كان يحتضن الشعراء الذين هم في بداية الطريق، ولهذا هذه المبادرة بمثابة تكملة لمشواره في دعم الشعراء".