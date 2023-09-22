احتفالات بعيد ميلاد سيد حجاب بمسرح معهد الموسيقى.. وإطلاق جائزته في شعر العامية

يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية في وسط القاهرة غدًا السبت 23 سبتمبر احتفالية خاصة بالذكرى الـ83 لميلاد شاعر مصر الكبير سيد حجاب.

وأعلنت ميرفت الجسري، زوجة الشاعر الراحل، عن إعلان “جائزة سيد حجاب في شعر العامية” في دورتها الأولى خلال حفل الغد، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وقالت الجسري: "قررنا منذ 3 سنوات تزامنًا مع الذكرى الـ80 لميلاد شاعر مصر الكبير سيد حجاب، إطلاق "جائزة سيد حجاب في شعر العامية".

وأضافت: "فكرة الجائزة جاءت بمبادرة من الكاتب الصحفي مصطفى طاهر، تقدم بها إلى أسرة سيد حجاب، بهدف تشجيع الأصوات الشعرية الصاعدة، ويترأس مجلس أمناء الجائزة الفنانة ميرفت الجسري أرملة حجاب".

عضو مجلس أمناء الجائزة الكاتب الصحفي مصطفى طاهر، محرر الشئون الثقافية في بوابة الأهرام ومدير تحرير مجلة فنون بهيئة الكتاب أشاد بالجهود التي قامت بها أسرتا كل من الروائي خيري شلبي والقاص يحيى الطاهر عبد الله والتي أثمرت عن خروج جائزتين للرواية والقصة القصيرة، وهو ما كان دافعا لإكمال المثلث الذي يفتح الطريق لخروج المزيد من الأصوات الإبداعية الشابة في مصر، بإطلاق جائزة باسم "سيد حجاب" في شعر العامية.

سيحصل الفائز على وسام "سيد حجاب" في شعر العامية، كما ستتولى الجائزة طباعة العمل الفائز بالمشاركة مع دار "تشكيل" المصرية، أبرز دور النشر المصرية المتخصصة في إنتاج شعر العامية، وتولى رئاسة لجنة تحكيم الجائزة في دورتها الأولى الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح.

وقال طاهر أننا ونحن نحتفل في معهد الموسيقى العربية يوم السبت 23 سبتمبر 2023 بعيد ميلاد سيد حجاب، فأننا ننظر جميعًا بفخر لمسيرة الشاعر الكبير الذي أثرى الحياة الثقافية في مصر لما يزيد عن أربعة عقود، وارتبطت الكثير من الأعمال الدرامية التلفزيونية في قلوب المصريين بكلماته الخالدة، ونرى أن اسمه مازالت قلوب المصريين والعرب متعلقة به، ولذلك فإن صاحب "بوابة الحلواني" الذي جاء إلى دنيانا في 23 سبتمبر من عام 1940م، قادر أن يفتح الطريق من خلال سيرته الفنية العطرة وأسمه الكبير لسلسال جديد من الموهوبين القادمين بعده.

وأشار طاهر ان الجائزة تسعى أيضا لأن تقدم إضافة لسوق الأغنية في مصر والوطن العربي من خلال الإشارة للأعمال المميزة التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد، من خلال جائزة سيد حجاب لأفضل أغنية مكتوبة صدرت في عام 2023.

سهرة مع سيد حجاب

وتشهد احتفالات ذكرى ميلاد سيد حجاب تقديم قصيدة "تقاسيم على القانون" تلقيها زوجته ميرڤت الجسرى، ويقدم كورال جمعية الصعيد عرضه الغنائي خلال الحفل.

ومن الأغاني التي ستقدم في الحفل: "حبيبتى من ضفايرها طل القمر، بوابة الحلوانى، توت توت، وقصيدة "لو كنت أمير" يلقيها أبانوب زكريا، ثم يشهد الحفل إعلان الفائز بجائزة سيد حجاب لشعر العامية المصرية في دورتها الأولى.يليها كلمة الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح (رئيس لجنة التحكيم).

ثم أغنية "وبتسأل يا حبيبى" تغنيها شيرين عبده، وأغنية "سلم على" تغنيها ميرڤت الجسرى، وأغنية "فى الليل وفى التباريح" تغنيها شيرين عبده، وأغنية " ليالى الحلمية" تغنيها ميرڤت الجسرى، يعزف في الحفل شريف عزت (إيقاع) ومروان خاطر (عود) ويقود الحفل المايسترو ماجد سليمان.

يذكر أن المايسترو ماجد سليمان مدرس لآلة العود في معهد الموسيقى العربية، وهو يعمل مع فرقة الورشة المسرحية منذ سنوات عديدة ومنهجيته فى التدريب على الغناء حققت نتائج مبهرة للكثير من المتدربين ، منهم من أصبح/ت معروفا/معروفة. كما شارك فرقة الورشة المسرحية فى العزف فى "لياليها" التى أقيمت فى الكثير من المدن والمحافظات المصرية، والعربية والأوروبية، وله باع طويل في تدريب الأطفال فى الغناء ودرب الكثير منهم فى جمعية الصعيد وغيرها، وهو مهتم بشكل خاص بدور الفن فى تنمية الفرد والمجتمع.

أما الفنانة شيرين عبده مغنية ذات مشروع غنائي خاص، غنت مع أكثر من فرقة مستقلة وكانت عضوة في فرقة الورشة المسرحية لسنوات، عملت مع فتحي سلامة، وكان لها تجربة مهمة مع زياد الرحباني حيث عملت معه وفي فرقته لفترة غير قصيرة.

ميرڤت الجسري عضوة في فرقة الورشة المسرحية، وهي زوجة الراحل الكبير سيد حجاب، درست العزف على القانون في معهد الموسيقى العربية (القسم الحر، رمسيس)، وشاركت في التدرب والغناء مع فرقة المعهد في العديد من الحفلات.

وشاركت مؤخرًا فرقة الورشة المسرحية في الغناء في العديد من حفلاتها، وكان لها مشاركة مهمة في سبتمبر 2022 في الغناء مع الفرقة في قصر الوطن الرئاسي في أبو ظبي، وذلك تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.