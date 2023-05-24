الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الحوار الوطنى.. إبراهيم عبدالفتاح: سنسعى جاهدين لخلق مناخ ثقافى شامل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الشاعر وعضو لجنة الحوار الوطني إبراهيم عبدالفتاح، إنه ينبغي أن تكون الثقافة لكل عقل، وسنسعى جاهدين لخلق مناخ ثقافي شامل من خلال تفعيل الحراك الفني والفكري في جميع بيوت وقصور الثقافة وكذلك المدارس والجامعات والأندية وإعادة الحياة لمسرح الأقاليم وسينما الشارع.

وأضاف عبدالفتاح لـ"الدستور" فيما يخص جلسات الحوار الوطني: «كما نطمح لعقد ندوات في كل الأحياء وعمل حملات توعوية بالحقوق والواجبات بما يضمن استيعاب كل فرد لما له وما عليه، هذا فيما يخص المجتمع بكل فئاته».

واختتم: «أما ما يخص النخبة فتتجه النية لعقد أمسيات وورش عمل لتطوير آليات الفكر والإبداع لتنمية المهارات والوقوف على أحدث الأساليب العلمية الحديثة والتي تنطلق من العلم والخيال».

لجنة الحوار الوطني الحوار الوطنى إبراهيم عبد الفتاح الثقافة العلم

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