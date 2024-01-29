مسلسلات رمضان 2024.. رحاب الجمل بين "صدفة" و"بيت الرفاعي"

حالة من النشاط الفني المكثف تعيشها الفنانة رحاب الجمل، خاصة أنها تشارك فى عملين دراميين دفعة واحدة من المقرر عرضهما خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

رحاب الجمل تنافس بـ "صدفة" و"بيت الرفاعي" فى رمضان 2024

بدأت رحاب، تصوير دورها فى أحداث مسلسل "صدفة" أمام النجمة ريهام حجاج، وبقيادة المخرج سامح عبد العزيز، وذلك بأحد الديكورات الرئيسية لأحداث المسلسل، على أن يتم تصوير عدد من المشاهد الخارجية بداية الأسبوع المقبل فى عدد من المناطق المتفرقة.

أحداث وأبطال مسلسل صدفة

مسلسل "صدفة" تدور أحداثه فى إطار إجتماعي تشويقي، وهو بطولة ريهام حجاج، ويشاركها نخبة كبيرة من الفنانين منهم خالد الصاوى، فراس سعيد، سلوى خطاب، عصام السقا، ميار الغيطى، رحاب الجمل، رشدي الشامي، ونور إيهاب، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومدير التصوير وائل درويش، ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

رحاب الجمل تواصل تصوير مسلسل بيت الرفاعي

وفي سياق متصل، تواصل رحاب الجمل، تصوير دورها فى أحداث مسلسل "بيت الرفاعي"، وهو العمل الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، وقيادة المخرج أحمد نادر جلال.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي

أحداث مسلسل بيت الرفاعي، تدور فى إطار اجتماعي شعبي، ويناقش عدد من القضايا الهامة أبرزها الميراث وتجارة الآثار.

صناع وأبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي، يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سيد رجب، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، رحاب الجمل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمود السمان، محمد لطفى، دنيا المصري، إيناس كامل، عايدة رياض، والطفل يوسف صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين ضيوف الشرف، وهو من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.